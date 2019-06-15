【逃犯條例】鄺俊宇被讚勤力幫到手　7事件令「鄺仔」變「鄺神」

《逃犯條例》爭議引發大批市民罷工及罷課反對，上周日大遊行後，連日出現大規模示威衝突，行政長官林鄭月娥今午宣布暫緩修例。 《逃犯條例》事件發酵多天成為全球焦點，一直周旋於前線示威者及警方之間調停及提供協助的民主黨立法會議員鄺俊宇，更一度登上國際傳媒頭版，成為事件中的代表人物之一。大量網民於發文大讚「鄺仔」於事件中「無處不在」，就算一度因體力透支暈倒，在醒來後又為巿民四出奔走，「別怕，找鄺仔」已成為網絡金句，網民更將他封為「鄺神」，以讚揚他於事件中的強大行動力，又稱「用煩膠式方法抗爭真係有用」。 大批網民於討論區及facebook大讚鄺俊宇於連串示威及衝突中成為「man of the match」，更稱「要將所有逗號獻畀佢」，「唔講以為你識分身，好似無處不在咁」，亦有網民妙用其成名的逗號句子，寫道：「以前，覺得，鄺神，係笑話；依家，先知，鄺神，係神話！」

有網民整理資料時發現，鄺俊宇連日來走訪多處協助有需要的示威者，大讚他「無處不在」幫到手。（鄺俊宇fb片段截圖）

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以下為鄺俊宇由「鄺仔」變「鄺神」的7件重要事件：

多名青年被警方截查時，鄺俊宇聯同民主派立法會議員包括楊岳橋、朱凱廸、譚文豪、林卓廷等人前往站內監察警方行動。（鄺俊宇fb片段截圖）

1. 金鐘站協助被警方搜身的市民

6月11號晚上，多個組織號召市民前往立法會門外徹夜留守，自黃昏起金鐘站氣氛變得緊張，許多年輕乘客被警方要求站於牆邊一字排開接受查身份證、搜身及搜袋等程序，引起途經市民不滿。鄺俊宇當晚聯同民主派立法會議員包括楊岳橋、朱凱廸、譚文豪、林卓廷等人前往站內監察警方行動，其間鄺俊宇一度直接質問警方有何準則搜身，並在社交網站直播，指警方稱有人穿着黑色衣服便會搜身，認為做法不合理。

6月12日晚，區諾軒及朱凱廸的議員助理岑敖暉一度未能進入立法會，鄺俊宇到埸了解，要求警方答應三點事項。（鄺俊宇fb片段截圖）

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2. 午夜助示威者與警談判，要求警方不清場不搜身，並開路讓議員入立法會

大批市民6月11日晚上於立法會外通宵留守，警員不斷截查在場青年的身份證及隨身物品，鄺俊宇即聯同其中一名被查青年，要求警員解釋搜查理由，並於搜查物品期間向其他示威者解釋合法程序。當警員完成檢查時，鄺即要求警員向被查者致歉，獲在場示威者歡呼致意。鄺俊宇其後接受在場記者訪問，曾表示：「我唔要我嘅手足流血，我唔要我嘅手足受傷，我嘅手足係呢度嘅所有人。」

至12日凌晨，大批配備防暴裝備的警員於立法會外築起防線，區諾軒及朱凱廸的議員助理岑敖暉持大聲公向公民廣場的警員對話，表示希望進入立法會，惟警員一度稱須得到他們批准才可進入，但其後否認相關說法。鄺俊宇之後介入，要求警方答應三點：一是不希望有「速龍小隊」清場，因和平集會不應清場；二是搜身問題不應再發生，他認為警方行動無視警察通例；第三，根據《權力及特權法》，警方應讓出一條路，讓立法會職員包括議員進入立法會。約10分鐘後，警員持大聲公向示威者宣布，區諾軒可在立法會職員陪同下進入立法會。

鄺俊宇與示威者會面時，振臂高呼的一幕被攝影記者拍下，登上BBC頭版。（鄺俊宇fb片段截圖）

3. 振臂高呼解釋立法會情況後暈倒

至12日早上，鄺俊宇聯同多名立法會議員在金鐘站、政府總部附近視察，之後到添美道與示威者會面，解釋立法會情況，期間振臂高呼的一幕被攝影記者拍下，登上BBC頭版。不過鄺其後疑因通宵奔波而體力不繼，於立法會對出的行人路上暈倒，由擔架床抬離現場送院時，他被拍到舉起姆指示意並無大礙。鄺治理後無礙，回復清醒後即返回辦公室休息，繼續關注立法會外情況。

鄺俊宇曾喝令立法會保安開門，讓一批「中椒」記者暫避。（鄺俊宇fb片段截圖）

4. 助「中椒中彈」記者與立法會保安理論

12日下午，警方出動大批警力驅散示威者，其間曾施放胡椒水劑、催淚彈、布袋彈及橡膠子彈，一批記者「中椒」後打算進入立法會暫避，但遭立法會保安拒於門外，鄺俊宇上前喝令保安開門，對方最終開啟玻璃門讓記者入內。

鄺俊宇曾到中信天橋向市民解釋立法會內情況，並稱與示威者「在同一條船上」。（鄺俊宇fb片段截圖）

5.中信天橋擁抱示威者、走訪醫院了解傷者情況

13日早上，立法會議員張超雄到中信天橋告知一眾留守的示威者當日不會開會，獲示威者歡呼鼓掌支持。鄺俊宇亦曾到場解釋立法會內情況，並稱與示威者「在同一條船上」，堅持集會原則是「不流血，不被捕」，又呼籲在場人士「分散」或到附近休息，說罷更與其中一名青年擁抱打氣。

鄺的個人facebook專頁於下午更新，表示他將走訪不同醫院，了解衝突中受傷的傷者情況，並承諾「不拍照、不拍片、不詳述」，以保護傷者安全及釋除疑慮。

警方到李國賢堂搜查的消息傳出後，鄺俊宇及許智峰聯同律師趕至了解。（資料圖片）

6. 趕至港大李國賢堂協助學生

13日晚上，港大校委會學生代表黃程鋒指兩名屬李國賢堂的學生被警方以「遊蕩罪」拘捕，有消息指兩名學生被要求簽署同意授權搜屋的文件，並指警方將到校內宿舍李國賢堂搜查，鄺俊宇及許智峯得知消息後聯同律師趕至了解。最終李國賢堂舍監吳兆文向傳媒表示警方未有搜查舍堂，亦未有兩名宿生的涉嫌罪名資料。

大規模衝突過後，鄺俊宇於facebook專頁發文及直播，呼籲有需要人士「別怕，找鄺仔」。（鄺俊宇fb專頁截圖）

7. 向有需要人士呼籲：「別怕，找鄺仔。」

大規模衝突過後，社會氣氛稍為緩和，鄺俊宇於facebook專頁發文及直播，指收到學生求助，表示吸到催氣味導致肺部感痛楚，惟不感到醫院求醫。鄺表示已協助相關學生，又呼籲有需要人士「別怕，找鄺仔」，指會安排相熟醫生伸出緩手，令該句子成為網絡金句。