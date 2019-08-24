太陽曬住　樽裝水放車廂熱溶變「毒膠水」？　台灣實測結果係…

炎炎夏日，許多人都有車子停在戶外變成「烤箱」的經驗，如果把瓶裝水放在車上，還會因此被加溫成燙口的溫水，讓人質疑會不會因此溶出塑化劑。為了免除民眾的疑慮，最近台灣食藥署特別實測，並在「藥物食品安全週報」上給出解答，表示民眾不須擔憂塑化劑的溶出，但仍應避免陽光直曬或暴露於高溫的環境。

台灣食藥署為了測試塑膠包裝水置於高溫車內，是否會溶出塑化劑造成健康危害，特別挑選極端的實驗環境，並取常見的PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）材質包裝水，在高達攝氏50至60度的環境下，連續儲藏達7天。最後台灣食藥署檢驗發現，雖然儲藏期間高溫導致包裝明顯變形，但仍然未檢出水中含有塑化劑成分，強調一般PET製程中並不會添加塑化劑，民眾不用為此擔憂。

台灣食藥署研究發現樽裝水放於高溫車箱內，並不會令膠水樽釋放毒素。（Upslash@nutnp）

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不過台灣食藥署還是提醒大家，包裝水仍應儲存於乾燥陰涼之處，避免陽光直曬。另外引用包裝水時，如果嘴巴直接碰觸瓶口，容易讓口中的細菌殘留於上方，或是直接混入水中，這時如果放置於高溫環境，長時間下來容易使水中的細菌快速孳生。因此建議民眾開封後還是儘快喝完，選購時也應挑選有信譽的包裝水品牌，確認瓶裝完整性，同時要注意有效期限，以及水質是否澄清無懸浮物。

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