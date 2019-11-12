練習賽遭好友意外擊斃　澳洲27歲拳王猝死　遺下3名年幼女兒

澳洲拳壇驚傳噩耗！前中量級冠軍拳手里奇（Dwight Ritchie）練習期間被對手一記「body shot」擊中要害，當場倒地猝死，不幸成為今年第5名因傷離世的拳擊手，終年27歲，遺下3名年幼女兒。

事發於上周六（9日），里奇當時正陪同另一澳洲拳手澤拉法（Michael Zerefa）打練習賽，澤拉法剛於8月爆冷擊敗不敗新秀賀恩（Jeff Horn），下月18日將與該名前世界拳擊組織（WBO）次中量級（welterweight）冠軍進行重賽；報道稱，里奇在練習賽打至第6個回合時，腹部中了澤拉法一記「body shot」，突然停了下來緊按胸口，向後退了幾步，隨即不支倒地，醫護人員即場急救，可惜最終返魂乏術。澤拉法對此十分歉疚，暫時未知會否如期在下月出戰賀恩。

拳賽搞手埃利（Jake Ellis）在臉書（facebook）證實里奇的死訊，「作為里奇的宣傳人員和朋友，實在難以接受這個剛發生的悲劇。里奇是澳洲最最天分的拳手之一，其作戰風格正好反映他的生活態度，拳擊聯誼會將永遠懷念他。安息吧，牛仔！你將會被永遠懷念。」

相識於微時 「我的心在淌血」

澤拉法寫了一封親筆信向好友里奇道別：「我現在的心情無法用任何說話來形容，里奇是遇過最謙虛的人之一。我們很早就認識，那時我們才剛開始打拳。在過去的10年內，我與里奇一直在擂台上下互相支持，我們相互尊重。（周六當日）絕對是一場悲劇，我感到很痛苦，更不難想像在這過去的24小時，里奇的家人有多麼難過！我的內心為他的3個孩子和伴侶在淌血，我向他們表達了最深切的哀悼。拳擊界失去了一名出色的選手，而我也失去了一個好伙伴。」

信中又謂：「里奇的逝世提醒我們為何不能把生命視為理所當然，因生命中沒有東西是必然。里奇的人生充滿目標，而拳壇中認識他的人將永遠珍惜跟他一起擁有的記憶。他教會了我很多東西，不僅在拳擊方面，還有在做人處事上，我將永遠感謝里奇在我身邊的日子。里奇，你會永遠活在大家心中，安息吧！」

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綽號是「拳擊牛仔」 （Fighting Cowboy）的里奇，自2009年開始投身拳壇，出戰輕量及中量級賽事，至今錄得19勝2敗戰績。里奇最後一次出賽是在今年8月，於國際拳擊聯合會（IBF）次中量級比賽中不敵秋祖（Tim Tszyu），失落冠軍頭銜。秋祖在社交網Instagram發文悼念，「我對里奇的離世倍感傷痛，只有拳擊手能明白彼此間的情誼，尤其曾在同一個擂台上交鋒的對手，願真正的拳王得到安息。」

專門訓練當地拳手的「埃利斯拳擊推廣公司」（Team Ellis Boxing Promotions）已為里奇設立眾籌網頁，目標是籌得5萬澳元（約26.8萬港元）給里奇的遺屬，短短一日已籌得逾1.9萬澳元（約1萬港元）善款。

For everyone asking, this is the official Go Fund Me link for Dwight Ritchie, tragically gone at just 27 years of age today 😭💔 He leaves behind 3 children, so please assist even by retweeting the link. God bless 💙https://t.co/WLP2hvRau8 — Mike Altamura (@mjaltamura) November 9, 2019