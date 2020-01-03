小S被催眠崩潰爆喊非造假？一個爆笑原因令網民100%信服

由蔡康永與小S主持的《花花萬物2》日前邀請唱紅神曲〈小蘋果〉筷子兄弟成員肖央與昔日小虎隊成員陳志朋擔任嘉賓，節目中小S接受肖央催眠，透過催眠看到了嬰兒、老人、手和肢體以及一團黑影，她直呼：「我現在很害怕。」一說完後突然失控落淚，肖央立即安撫她，「我們離光亮還有五步，光現在已經完全照在隧道，照在你身上，光在保護你。」小S情緒才緩和下來。

節目中小S接受唱紅神曲〈小蘋果〉筷子兄弟成員肖央（左）催眠。（《花花萬物2》截圖）

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催眠結束後，小S餘悸猶存說自己剛剛差一點心悸，蔡康永好奇問「不能直接把眼睛張開？」小S回「不行，沒辦法打斷的感覺，不想要突然地結束，因為覺得還沒了結這件事。」肖央則說，小S找到內心深處平靜，戰勝了走不動的黑暗。網友則擔心小S是否內心壓力過大，蔡康永則說，很久沒看過小S這樣，也沒想過肖央會催眠成功。

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此外，陳志朋在節目中回應日前奇裝異服被網友攻擊，坦言自己完全沒在怕，以前覺得明星應該要害羞一點，現在則認為有理就應該要說出來：「網友罵什麼我就回什麼」，又說自己多看幾次網友謾罵的文字：「其實他們真的沒事幹，為什麼要對這些人生氣呢？」笑說：「他們現在反倒是喜歡我了！」

陳志朋上《花花萬物2》。（《花花萬物2》截圖）

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