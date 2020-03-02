新冠肺炎｜方艙醫院伙食太好3病人痛風發作　網民：比養老院還爽

新型冠狀病毒（COVID-19）引起的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，尤其在湖北武漢，當地特別開設了多間方艙醫院，收治輕症病人，早前有片段就拍到醫護帶領一大班方艙醫院的病人耍太極，跳大媽舞。除了做運動，有醫生更在網上表示方艙醫院伙食太好，有病人因而痛風病發，要帶走治療。不少網民笑言伙食「比養老院還爽」。

華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院一名骨科醫生表示，有住在方艙醫院內的病人因為醫院伙食太好而痛風病發，需要送到其他地方治療。（網上圖片）

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華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院一名骨科醫生在微博貼出一些微信對話截圖，表示「方艙醫院伙食有點好，小伙兒痛風發了」，對話中指已有3個病人都出現痛風，又貼出方艙醫院的食物，包括牛肉、蝦和雞，相當豐富。

嘌呤（Purine）成份高的食物容易誘發痛風，因此痛風病人應避免進食肉類、海產、動物的內臟、豆類和飲酒等等。

帖子引來網民熱論，有網民指伙食好是因為要增加患者的免疫力，「必須要高蛋白食物來增加免疫力，這也是沒辦法的，還是要靠自己的身體來扛過去」、「要加強營養！」、「大家為了增強免疫力也是付出了很大的代價」，亦有網民笑言「又可憐又好笑」、「比我吃的好一百倍」，有人則指應該要通知當局有特別飲食需要，「這個要提前告知備餐」。

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原文：【痛風飲食】預防痛風發作8大戒口食物 豆類菇菌蘆筍或可解禁！