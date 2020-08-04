理的口罩現貨開賣　網店8.5早上發售　$150/50個規格達Level 3

新冠肺炎疫情有擴散跡象，不少市民都搜購高防口罩，希望能加強保護。網上商店「MyNanay」預告明日（5日）早上11時起，將於網站發售第二批理的Level 3成人口罩，每人每月限購一盒，售價為150元50個。

理的Level 3成人口罩，售價為150元50個。（理的圖片）

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MyNanay於本周日（2日）現貨推出理的口罩，惟迅速售罊，但店方預告明日早上11時起將有第二批口罩發售，如未能成功購買的客人，可再次加入到貨通貨。每個客戶及地址每月只能購買一盒，即上次開售而成功購買者將會自動取消訂單，另外網店只接受信用卡付款及順豐送貨上門。根據上一批開賣經驗，買家下單後兩日就會安排出貨。

根據MyNanay上一批開賣經驗，買家下單後兩日就會安排出貨。（MyNanay FB圖）

理的口罩售賣詳情：

時間：5/8（三）早上11時

地點：MyNanay網店

口罩款式：成人外科手術口罩 (17.5x9cm | 50片散裝)

口罩規格：ASTM-F2100-11 Level 3 、EN14683 Type IIR

- B.F.E. , P.F.E. ≥99%

售價: $150

送貨方式 : 只限順豐速遞

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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