防雷劈自保│天氣突變閃電逾千次　教你9招雷暴中自保　用傘有4忌

【行雷閃電邊區最多？】香港昨日（8月26日）天氣突然1轉差，多區有大驟雨及雷暴，行雷聲震入心。《香港01》翻查天文台數據發現，昨日各區共出現逾千次閃電，包括雲對地閃電及雲間閃電，究竟哪一區最多閃電次數呢？遇到雷暴又要如何自保呢？

先看看香港6月閃電暴雨情況▼▼▼

下載「香港01」App，即睇城中熱話

【黑色暴雨警告】歷時近3小時 閃電逾1.4萬次 近10年來單日最多

本港昨日（8月26日）天氣明顯變得惡劣，大部份地區都錄得超過5毫米雨量，其中黃竹坑區雨勢最大，錄得超過50毫米雨量。

8月26日雨量分布圖。(天文台)

除了下雨，還區區行雷。天文台昨日更3度發出雷暴警告，包括凌晨4時至5時、中午12時15分至下午4時，以及晚上7時55分至今日（8月27日）凌晨5時，可見雷暴頻頻。

其實昨日不少網民都表示聽到重重打雷聲。《香港01》翻查天文台數據，發現昨日共出現1850次閃電，包括1444次雲間閃電和406次雲對地閃電，一旦出現雲對地閃電，即有機會劈中地面的人或動物。

8月26日哪一區最多閃電次數，可看下列圖片：

雲間閃電及雲對地閃電時間和次數：

知多些：要數雲對地閃電，2010年9月9日共出現14,599次，是天文台紀錄中單日次數最多，非常驚人；其次是今年（2020年）6月6日，單日共有14,054次。

翻查資料，香港自1947年有紀錄以來每年都會有30天以上出現閃電，最多1年是2014年，全年有72天出現閃電；其次是1950年和2019年，閃電日數同樣是71天。而2020年首7個月暫有24日出現閃電。

雷暴日數方面，自1947年起香港每年雷暴日數至少20天或以上，最多的是2014和2019年，同樣有59天；其次是1997年及2013年，雷暴日數同樣有53天。

防被雷劈及自保法教學

閃電行雷除了產生閃光雷聲，其實雷擊、雷劈都可對人體造成致命傷害，包括傷害神經和心臟、電流電壓高溫燒傷；雖然有些人被雷劈後表面沒大礙，但亦可能已出現顱骨骨折和內臟損傷，絕對不容忽視，更要小心防範！

所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

閃電雷暴9招防範須知▼▼▼

同場加映：出門必備天氣App 邊度落雨、閃電即時通知

這個App就是港人常用的天文台應用程式「我的天文台」，該App提供「定點降雨預報」服務，可提供未來2小時降雨預報，主要是根據天氣雷達數據，由電腦自動運算出來的結果，並會即時通知用家情況。

天文台App「定點降雨預報」使用方法▼▼▼

根據天文台預報驗證，首半小時降雨預測準確度約75%。配合手機定位服務，就可以隨時隨地通知用家身處或附近地區會否下雨了。

即時知哪裏閃電

「我的天文台」亦可以查看閃電位置，防止「雷劈」。

天文台App閃電位置功能使用方法▼▼▼

更多功能可看：兩大必備天氣App 落雨、閃電位置即時通知！紅雨黑雨幾時有？