網民一人一件Staycation奇人奇事　新婚夫婦爆笑原因要求大床房

Staycation可說是近來最熱門玩樂活動，特別是剛過去的中秋4日連假，不少酒店入住率爆滿，處處出現長長人龍。有網民在facebook群組發帖，邀請大家盤點一下staycation期間，所遇見的奇人奇事，包括等2小時才能辦理完手續入住，吃自助餐時見識到婆婆使出「厚面皮招數」，亦有人分享其他住客的爆笑要求。

早前海景嘉福酒店曾經現奇景，多房玻璃窗黐滿字母氣球，網民笑似求救訊號。（高登討論區）

該網民在fb群組「Flyday.hk旅遊谷（分享、行程、里數）」，以「一人一個今年Staycation見到嘅奇人奇事」為題發帖，吸引一眾谷友大方分享中秋假期期間，入住酒店的所見所聞▼▼▼

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帖文引起網民熱烈討論，稱現在去Staycation要預時間慢慢排隊，「無論幾時都係人」，又指深深體會到香港的投訴文化，「投訴就有得快啲入房，唔投就慢慢等」。

剛過去的中秋4日連假，不少酒店入住率爆滿，處處都出現長長人龍。（fb「Flyday.hk旅遊谷（分享、行程、里數）」圖片）

近日有港媽匿名投稿至facebook專頁，分享與1歲兒子到一間本地酒店Staycation的不快經歷，大數酒店3宗罪，但亦有網民認為她十分無理😅▼▼▼

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Staycation為酒店業帶來收入，但亦令不少員工大感煩惱，早前有短片流傳，顯示半島酒店有房間在派對過後一片狼藉，食物殘渣及垃圾，醬料、空酒瓶遍布房間各處，網民紛紛批評香港西客「最難搞」，酒店最終向客人收取約3,000元清潔費▼▼▼

同場加映：酒店自助餐4大伏位+拆解法▼▼▼