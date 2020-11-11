長途返工│返放工逾2個鐘　住大西北未算慘　最地獄慢1分鐘等1個鐘

香港人有多熱愛返工？在每次打風後趕上班的墟冚情景可見一斑。有網民在連登討論區發帖，大呻自己每天上下班耗費逾２個小時，明明才要9時回到公司，但「每日六點半起身，七點出門」。甚至因為中間需要轉車，「想瞓都無得瞓」，直言若非「老闆好，（自己）又無錢」的話應該早已辭職。

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樓主以「返工放工用成兩個鐘以上嘅人生活係點過？」為題發文，分享自己上班苦況，帖文一出隨即引來不少和應，不少網民同樣大呻自己「返放工」要經過長途交通的苦況，不少人要天未光起床趕上班，有網民甚至稱「四個鐘來回留名」，而且出門慢了1分鐘，隨時因此要賠上1小時，果真浪費人生。

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極限耗時返放工並非人人都能接受，有網民直言，「所以你明白點解市區樓月租兩三萬都有市」；但亦有網民認為其實是兩難問題，認為「返工覺得住市區好，放假覺得住新界好」。眾多網民幾乎都一致同意，「會（肯）咁返應該人工都唔低」、「如果人工唔係高老細又唔係好真係早走早着」。

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網民亦曾經以地點、交通、飲食、環保等多個因素，盤點出本港最地獄的上班地點，有一區獲壓倒性認同▼▼▼

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