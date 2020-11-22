疑拿嫲嫲降血壓藥當糖食　1歲女童急性腎衰竭　延誤2小時送院不治

【家居意外／降血壓藥／急性腎衰竭】幼兒好奇心重，什麼都有可能放入口，家長需多加留意，一時疏忽隨時引發致命意外。日前，廣東佛山1名1歲女童在嫲嫲沒留意的情況下，拿了嫲嫲的降血壓藥來吃，咬碎吞下因急性腎衰竭出現休克情況。 出事後，嫲嫲先找女童母親，未有及時將她送院，結果女童延誤了2個多小時才送院搶救，惜最終不治。醫護發現女童吃了半瓶，多達30至40粒降血壓藥，導致出現急性腎衰竭而致命，醫護指部份藥物有糖衣，易被兒童拿來當糖吃，提醒家長一定要將藥物放到兒童無法取得的位置，免生悲劇。

女童誤服降血壓藥後的2個多小時才送院，搶救後不治。（微博圖片）

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順德婦幼保健兒童重症醫學科主任鄧明紅稱，女童事發當天咬碎了大量藥物吞到胃裏，令藥物很快起效，「進到血液會馬上引起中毒」，女童出現休克狀態，搶救後最終還是沒救回。

醫護後來發現，女童出事當天拿了嫲嫲放在枱面的降血壓藥來吃，當嫲嫲發現時，女童已經吃了大半瓶，出現中毒休克的情況。嫲嫲在慌亂之間沒有馬上報警，反而是先找女童的母親，無奈對方當時正上班，結果女童在下午2時許誤服藥物，送院時已經是4時許，拖了2個多小時，女童最後亦搶救無效死亡。

醫護人員指女童服用了30至40粒的降壓藥，令血壓一下子降到很低，引起心跳驟停，最終急性腎衰竭死亡。如小孩誤服藥物，應馬上給予大量溫水，或大量地喝牛奶，然後要他們彎腰把藥物吐出，並及時電召救護車。

醫生指女童誤服的藥物叫「硝苯地平」（Nifedipine）是常見的降血壓藥，因為表面有糖衣，較容易被兒童當做糖來食用。醫生提醒慎防悲劇，家長一定要將家中的藥物，例如降血壓藥、抗抑鬱藥、安眠藥等，要放到小孩拿不到的地方，萬一意外服用要緊急進行催吐及盡快送院求醫。

網民留言：

北京朝陽醫院職業病與中毒科博士生導師宋玉果稱，誤服心血管藥物而中毒的情況時有發生，最常見的一類就是兒童將有糖衣的藥當糖果誤服，儘管此類藥物起效的機制不一，但都會有降血壓的功效，若血壓過低，會令患者出現心供血不足、低血壓性休克，甚至心臟驟停。

（綜合）