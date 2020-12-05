寒冷天氣│天文台預測未來9天最低氣溫「1字頭」　附８大保暖貼士

【天文台天氣寒冷／氣溫／寒冷／禦寒保暖Tips／今個冬季真太冷？】本港氣溫近日明顯下降，不過低處未算低，天文台再下調未來數天的氣溫預測，未來9天最低氣溫全部「1字頭」，新界地區再低幾度，明天有一區最低氣溫僅得大約11度，一句講晒：好凍！寒冷天氣下網民不禁叫苦，大呻出現多種不適症狀，齊齊留意８禦寒保暖貼士！ 全港究竟哪個地區最凍？保暖時有什麼地方要留意？原來喝酒反而會更凍？暖爐、暖包也不可亂用？禦寒保暖疑問，以下一一解答。

天文台預測未來９天天氣仍持續寒冷，最低氣溫僅得十多度。（天文台網站截圖）

寒天下要注意保暖，否則容易冷病。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

踏入冬季天氣轉冷，天文台下調周六（5日）氣溫預測至13度，周六多個地區早上均常寒冷。而未來9天天氣仍然寒冷，最低氣溫只有十多度，明天（周日）預計氣溫低至15度，巿民外出時切記要「着多件衫」。

即睇你嗰區有幾凍！呢啲區凍到癲…▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

不少網民為寒冷天氣叫苦，指一轉季便多病痛，最有共鳴的一定是鼻塞、口乾等症狀，亦有網民呻出現關節痛、皮膚變差等情況。而每個人身邊總有「西伯利亞人」（即不怕冷人士），所以有人唱反調指，「凍到X街都唔想熱到出晒汗」。

禦寒保暖8大Tips

寒冷天氣下，大家緊記做好保暖，以下8招大家要留意，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

今個冬天比較冷？

本周末寒冷天氣可能只是冬天的開端，事關天文台於facebook指出，預料受發展中的拉尼娜及較強東北季候風影響，香港今個冬季（12月至2月）氣溫「正常至偏低」的機會較高，看來今年要準備多些厚衣了。

同場加映：邊區最旺姻緣？盤點香港18區結婚率 黃大仙竟包尾 第1名超難估

藝人王君馨與圈外男友Daniel結婚，姊妹團成員多已出嫁。（視覺中國）

尋覓終身伴侶是不少人的人生目標，姻緣除了天注定，是否與居住的區域有關呢？

《香港01》從《按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料 Population and Household Statistics Analysed by District Council District 2019》整理出全港18區結婚率及數字，發現黃大仙區雖然有黃大仙「坐鎮」，但結婚率卻是「包尾」，比中西區更低。究竟哪一區才是最旺姻緣、讓單身人士贏在起跑線的呢？以下圖表一一話你知。

即睇 香港最旺姻緣地區排行 10至18名▼▼▼

+ 59 + 59 + 59

香港最旺姻緣地區排行 1至9名▼▼▼

+ 59 + 59 + 59

更多資料可看：邊區最旺姻緣？盤點香港18區結婚率 黃大仙竟包尾 第1名超難估