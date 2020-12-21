陸網瘋傳超高鼻女星「鼻尖透光」影片疑整容　網民：假體太明顯了

內地女星金晨今年參加實境選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣翻紅，微博粉絲有將近一千多萬人，近日她上傳的一段影片，網友發現她高挺的鼻子不僅形狀不自然，鼻尖甚至還會透光，粉絲議論紛紛，也讓她陷入整容疑雲。她後來又上傳自拍影片，發文寫「能呼吸，別操心啦。以後死亡角度我會盡量避開」，以幽默語氣化解網友疑慮。

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台灣法喬醫美診所院長邱浚彥表示，不少想做隆鼻手術的人，都有花錢做了鼻子就要墊很高、很挺的迷思，或是因為和醫師諮詢過程中，雙方沒有獲得共識，邱浚彥建議愛美的女性，鼻子想要變得更美，不一定是高挺就好，因為鼻子也有所謂「黃金比例」，和五官的協調性也影響到美感，鼻背線與臉的角度為30到40度，鼻尖、嘴巴為一直線到下巴，就是一般認為的完美比例。

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邱浚彥指出，現在韓國也流行「鼻基底」要飽滿的做法，鼻子和嘴唇間的區塊就是鼻基底，鼻基底凹陷容易凸顯法令紋，側面看鼻中柱和側面垂直線的角度約為95度，這是一般被認為的完美鼻型，角度不能過大，否則會有朝天鼻的問題，反而影響美感。

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