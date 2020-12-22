哥倫比亞女斬首貓頭鷹拍照放fb炫耀　半年後竟被亂槍射死

難道真的是貓頭鷹回來「尋仇」？哥倫比亞6月份爆出一宗虐殺貓頭鷹事件，一名年輕女子竟在街頭將貓頭鷹斬首，邊揮頭斷頭邊做鬼臉拍照上傳到fcaebook，被稱為「貓頭鷹殺手」，引來網民炮轟，當地警方介入調查，認為她涉嫌虐待動物。事隔半年，女子日前於在家門外被兩名騎電單車男子亂槍打死，身中多槍送院已不治，雖然警方未交代殺手的犯案動機，但已有網民稱是「貓頭鷹來找她」，並不同情她的遭遇。

Mileydis Aldana今年6月將貓頭鷹斬首，更拍攝到fb上分享。（當事人fb圖片）

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哥倫比亞21歲女子Mileydis Aldana居於蘇克雷省科羅薩爾鎮（Corozal），當地時間13日下午5時，她在居所外被兩名騎同一輛電單車的男子槍殺，其中一人向Aldana連開6槍，行兇然後加速逃去。Aldana的親人馬上帶她趕到急診室，但到醫院時她已經死亡。

當地人對女死者並不陌生，因為她在網上擁有「貓頭鷹殺手」稱號。今年6月，Aldana在社交平台上傳將白色「倉鴞」（Barn owl）貓頭鷹斬首的照片及影片，在拉丁美洲引起哄動。照片中，Aldana拿住貓頭鷹的斷頭嘻笑，又將貓頭鷹上身的傷口放近到鏡頭前，將無頭的貓頭鷹惡趣味地用手幫牠「展翅」，又一隻手提起斷頭揮晃，一隻手拿住貓頭鷹的身體笑笑口合照。

照片觸怒當地網民，主動向環保部門舉報，Aldana隨後因殺死貓頭鷹被警方盯上，當地警方表示她涉嫌虐待動物需作調查。

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Mileydis Aldana稱她事後不斷被騷擾，更有人威脅要取她性命。（Tardes En Línea影片截圖）

Aldana曾接受當地傳媒訪問，並公開道歉，稱自己當時喝了酒不清醒，見到有貓頭鷹從電纜上掉了下來，剛好跌在她腳邊，她稱自己會接受調查的結果，但事發後不停收到恐嚇的訊息，並揚言要殺死她，又說壓力大到自己起了輕生的念頭。網民看完訪問後，質疑她像是吸了毒才受訪一樣，而且她說話的重點，似乎是認為自己最錯的地方在於拍照並上傳，而不是她虐待動物。

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當局至今未有交代槍手殺人動機，只稱Aldana的胸部、左臂及左腿中彈，而受害人曾經有製毒及販毒的案底。然而，不少愛護動物人士得悉死訊後，都將她的死因和虐殺貓頭鷹的事件扯上關係，「貓頭熊來找她了」、「那隻貓頭鷹有危險的朋友」，並不同情她的遭遇。也有網民認為，殺貓頭鷹事件已相隔半年，Aldana被殺和貓頭鷹事件關係應該不大，質疑她可能捲入毒品問題才引來殺身之禍。

（綜合）