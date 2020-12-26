澳洲發現120年前吉百利朱古力　看似仍可食用　聞落味道係…

【120年前朱古力】有120年歷史的朱古力到底還能不能吃？日前澳洲國家圖書館（National Library of Australia）整理著名詩人班喬帕特森（ Andrew Barton "Banjo" Paterson，多數稱作Banjo Paterson）的剪報文物時，意外發現1盒維多利亞女王時代的朱古力，即屬於120年前的產品，文物修復員稱該盒朱古力看上去還能吃，又形容開盒時氣味「interesting」（有趣），看得嘖嘖稱奇。館方估計這是班喬帕特森在波耳戰爭時期間擔任戰地記者時，由南非帶回來的紀念品，而且這盒朱古力本身的故事已足夠豐富。

館方人員驚訝朱古力保存良好，看起來還可以吃。（BBC影片截圖）

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班喬帕特森是澳洲偉大詩人，留下來的基本上都是文物，澳洲國家圖書館去年收購一批他生前的文件，主要是他擔任戰地記者時的剪報，一直陪伴他直至1941年離世，之後傳到後人手中。館收購入後從文件盒的底部發現小鐵盒，裏面竟然是朱古力。

這盒朱古力的歷史可以追溯到第二次波耳戰爭時期（1899-1902），原封不動在盒內保存了逾1個世紀，只有輕微的損壞，裏面的6條手指棒朱古力用稻草和銀箔紙包裝。發現朱古力的圖書館修復工作室人員大感驚訝，他們未料到班喬帕特森會將糖果放入自己詩人生涯重要的詩歌、日記及剪報當中。

修復人員稱朱古力的外表沒改變，「看起來似乎能吃」，是盒古老的吉伯利朱古力，形容打開盒時的氣味「interesting」（有趣）。而這盒有120年歷史的朱古力，將存放於圖書館的陰涼乾燥地方。

這盒朱古力其實極具歷史意義，是英女王維多利亞下令生產的慰軍食物。（BBC影片截圖）

至於為何他生前沒有吃這盒朱古力？現時當然無法得知，但館方研究發現這和維多利亞女王有關。這款朱古力是由女王親自下令生產，原意是用來慰勞參加波耳戰爭的部隊，裝着朱加力的錫盒上有王家徽記，上面刻着南非、1900、「happy New Year」、「Victoria RI」等字眼，都印證了究研人員的觀點。

雖然是供應前線部隊享用，但這款朱古力極具紀念性，有加拿大士兵於1899年12月寫道，軍官和其他士兵都很希望得到這份女王的禮物，那就像是一種紀念品，當時的價格被炒到5至10鎊，但他的薪金才5鎊。

班喬帕特森在1899年10月去到南非，他當時是《Sydney Morning Herald》和《the Age》的戰地記者，在當地留了1年。所以館方推測，他向服役士兵買下這盒朱古力，然後送回澳洲，避免朱古力在非洲的高溫下溶化。

而這盒朱古力還藏着另一個故事，英國吉百利公司稱，王室在1899年要求購買7至8萬磅可可豆給南非軍隊，並從維多利亞女王的私人資產中撥出資金，希望由他們製糊加糖加工，方便在營地的惡劣環境中食用。

澳洲的紙幣都印有Banjo Paterson的頭像，證明他的地位。（BBC影片截圖）

然而，當時的吉百利老闆是和平主義者，不希望向戰爭供應商品。不過女王堅持希望讓部隊知道什麼是「優質英國朱古力」，最後訂單由可可罐頭改成朱古力，吉伯利最初還拒絕在罐上蓋章。

班喬帕特森是澳洲最著名的詩人及作家之一，備受澳洲人尊敬，頭像被印在10澳元紙幣上，他1895年創作的《Waltzing Matilda》是當地最著名的民謠，被視為澳洲「非官方國歌」。波耳戰爭爆發後他作為戰地記者上前線，澳洲人當時爭相閱讀他的每一篇報道。2000年悉尼奧運開幕儀式上正用了他的長詩《The Man from Snowy River》及演唱《Waltzing Matilda》，足見他的地位。

（綜合）

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