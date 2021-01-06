術數大師傳人解構《通勝》首頁「春牛圖」　尺寸顏色全部暗藏玄機

講了一大堆五行，天干地支及納音的理論，讓我們來解讀這隻五顏六色的春牛，及站在其身旁的芒神是怎樣可以預測天氣，幫助古代目不識丁的農民來預算如何耕種。（以下內容節錄自《春牛圖密碼解讀》。）

文：蔣匡文（註冊建築師、術數大師王亭之首徒）

土牛經

坊間除了一般常見的《通勝》外，還有一本只有幾頁紙的《土牛經》，這是一本簡單解釋春牛身上各種顏色來歷的書，但有關春牛對天氣預告及農耕的作用，則未有著墨。

▼▼▼《通勝》首頁「春牛圖」│春牛由身高到尾長均充滿玄機，術數大師傳人蔣匡文立即為你一一拆解！（按圖放大閱讀）▼▼▼

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《春牛圖密碼解讀》書本封面

書名：《春牛圖密碼解讀》 作者：蔣匡文，內地及香港註冊建築師，擁有個人建築師事務所，得香港大學博士學位；拜術數大師王亭之，學習周易、風水及紫微斗數，為其首徒。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】