強烈寒潮襲港丨除夕只有7度！即學保暖貼士　咁樣着衫行路會暖啲

【香港氣溫／寒冷天氣警告／除夕／冬季氣候／天文台／禦寒保暖Tips】天文台表示，受與冷鋒相關的強烈寒潮影響，未來一兩日華南氣溫顯著下降，除夕及元旦天氣嚴寒最低氣溫只有7、8度，分區氣溫更跌至只有最低3度。為了應付「強烈寒潮」，相信不少市民也會出動禦寒大衣及暖包，即看以下保暖貼士，出街、睡覺也不怕冷。另外低溫天氣容易引發不適，本文整合寒冷天氣下長者及嬰兒健康注意事項，照顧好家中老幼，一同暖笠笠迎接2021！

天文台表示，受與冷鋒相關的強烈寒潮影響，未來一兩日華南氣溫顯著下降，除夕及元旦天氣嚴寒只有7、8度，市民需要為即將轉冷的天氣做好準備。（資料圖片/張浩維攝）

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以為將所有厚衫穿上身就保暖？這是大錯特錯！選擇禦寒衣物時，質料應以乾爽、輕便、舒適、透氣和保暖性能好為佳，過分臃腫和緊身或會妨礙血液循環和影響活動，尤其容易令長者跌倒。內衣宜選棉質，避免穿着毛絨或羊毛質料，減少皮膚敏感痕癢的機會。

留意6大重點保暖部位▼▼▼

識着衫唔夠，睡覺如何確保夠暖？部份人認為着襪睡覺能防止熱力流失，中西醫也認同這說法，不過指出需要注意4點！

由於腳部是離心臟最遠的地方，血液流動少，因而容易發冷，中醫認為着襪睡覺可改善足部血液循環不足的問題，令全身變得溫暖，進而改善睡眠狀態；手腳冰冷的人亦可在睡前用熱水浸腳，然後再穿上襪子入眠，不過要選購舒適、透氣、合尺寸的襪子，因襪子過緊會壓逼血管，令血液循環慢，反而影響長遠健康。

西醫則認為着襪睡覺並無太大問題，是最多人使用和合適暖腳的方法之一，惟要注意襪子的清潔，因着襪睡覺時大汗人士隨時會焗到「一腳汗」，如起床後不更換又不洗腳的話，就有機會導致「香港腳」。只要謹記洗腳換襪，注意衛生便可防止腳部疾病。

着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！

天氣轉冷容易誘發身體不適，長者更是高危一族，以下為冬季的長者常見疾病，不妨提醒家人注意：

1.中風

天氣寒冷血管更易收縮，導致血壓升高，對於本身血壓偏高或血管彈性較低的長者來說，中風的風險就更高。

2.心臟病／心絞痛／心肌梗塞

低溫會令體內冠狀動脈收縮，如長者有心血管病史，誘發心肌缺血、缺氧、心絞痛或心肌梗塞等疾病便會提高，嚴重情況更有可能致命。

3.冬季流感

不少長者為保暖也會穿上多層衣物，事實上穿太多或太焗會導致出汗，反而增加着涼機會，變成傷風感冒或感染冬季流感。醫生建議長者只要穿着禦寒衣物至不感覺寒冷的程度便可。

4.氣管疾病

患有慢性呼吸系統病如哮喘的長者，會較易因天氣轉冷而病情惡化。另長者抵抗力較弱，一旦感染傳染病或呼吸系統病復發，有機會惡化至氣管炎、肺炎等情況。

5.低溫症

嚴寒下長者出現手腳冰冷的情況屬正常，不過也要注意患低溫症的風險。較輕微患者會出現皮膚和手腳冰凍、面色蒼白、神志迷亂、說話含糊不清、腳步不穩及不自覺地震顫等病徵。不過部份長者可能因身體震顫能力減弱，而沒有震顫的反應。如果體溫繼續下降，患者會停止震顫，肌肉逐漸僵硬、心跳減慢和神志不清。最嚴重的情況下，患者的血壓會降低，出現心律不齊及昏迷的症狀，並有心臟停頓甚至死亡的危險。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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除了老友記，為家中小寶貝保暖也要注意以下事項

1.注意嬰兒體溫

家長們不應為嬰兒穿過多衣服或蓋太多被，避免嬰兒體溫過熱，否則有機會導致嬰兒猝死症。嬰兒穿着應以多層為佳，家長可按所處環境的溫度，決定子女穿着衣服的數量，避免一下子穿太厚導致出汗「焗親」着涼。另外因嬰兒頭髮較稀疏，家長可選擇為孩子戴帽防止熱力流失。

2.避免意外窒息

睡覺時要確保嬰兒面部外露，不會被衣物或被單遮蓋，同時應保持房間空氣流通。

3.洗澡水溫勿過高

冬天沖熱水涼的確很舒服，不過嬰兒年紀較小，洗澡水溫應介乎37至38度，避免過熱水溫令皮膚乾燥。洗澡時父母亦要注意室內溫度，避免嬰兒洗澡期間或上水時因溫差而着涼；如有需要可於浴室內放置暖風機，但切勿放於太近嬰兒的位置，避免造成燙傷。

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