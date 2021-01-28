泰國森林驚見人形蟻丘　盤坐姿態可見輪廓四肢　仲有神秘數字？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-01-28 11:00

大自然的傑作總是令人覺得不可思議！近日泰國1個森林之中有人發現1個形狀與佛像或是小孩十分相似的蟻丘，引起當地人甚至是網民關注。由於事件神奇，已經有人拉起繩線保護蟻丘，周圍亦有供品供奉。

人形蟻丘於泰國東北部素林府曼柯卡蘭村內被發現，引起村民及網民關注。（網上圖片）

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人形蟻丘於泰國東北部素林府曼柯卡蘭村內被發現，找到人形蟻丘的村民已經70歲，他自己住在森林內，30年來都靠在森林內撿樹木及採集野菇生活，一直都沒有發現蟻丘。直至幾天前，有幾個農婦出來找野菇，意外發現了這個人形蟻丘。

據指人形蟻丘原本被枯枝落葉等遮掩，發現蟻丘後才將該處打掃乾淨，並且相信這是大自然留下的傑作。從照片可見，蟻丘大約有60厘米高，可以隱約看到人的輪廓及四肢，並且呈現盤坐的姿勢，附近亦都發現有螞蟻築巢的痕迹。

有村民在人形蟻丘附近發現似是數字的東西。（網上圖片）

報道提到，人形蟻丘的右肩好像看到「56」的數字，又有人說附近的樹幹上出現像是「47」的數字。有人就認為，蟻丘其實可能是洛坤府著名幫人實現願望的艾楷小童（Ai Khai）。

現時已經拉起繩線包圍保護蟻丘，以免受到破壞。另外亦有不少人到場燒香拜祭，周圍的供品包括汽水、飲品、鮮花及蠟燭等。

（世界日報）

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