港府擬推手機SIM卡實名制｜太空卡末日？網民：鴨寮街最黑暗一日

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-01-29 14:44

【手機SIM卡實名／電話卡／太空卡】政府今日（1月29日）下午2時半召開記者會，就手機SIM卡實名制諮詢公眾，隨即引起網民哄動，直指是「鴨寮街最黑暗一日」，亦有網民擔心會被監控，也有網民表示「非常支持」。

政府將就電話智能卡實名制諮詢公眾。 (資料圖片)

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商務及經濟發展局長邱騰華、保安局副局長區志光和通訊事務總監梁仲賢，下午2時半見記者交代手機SIM卡實名登記制度諮詢詳情，將於1月30日至2月28日諮詢公眾。

消息傳出隨即引起網民熱論，不少網民憂慮以後或評無法再使用「太空卡」，亦憂慮會被監控，形容是「鴨寮街最黑暗一日」、「鴨寮街啲檔仔準備要執笠」。也有網民表示「非常支持」sim卡實名制，稱「一早要（實名制）啦」。

另有網民列出除了手機SIM卡，熱議這3種東西也可能要實名制。

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即看更多網民精選留言，以及哪3樣東西要實名制▼▼▼

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手機SIM卡實名制概念在香港相對陌生，但其實中國內地早於2010年已推出手機實名登記規定，無論購買預付還是後付手機電話卡，新用戶都要實名登記，聲稱旨在遏制違法、詐騙、色情短訊等垃圾短訊，並規範經營，減少違規、違法行為。

後來隨着科技進步，2019年12月起再加入了人面識別措施實名程序，加強實名制效用，確保上台手續「人、證一致」、防止二次倒賣電話卡，以及防止用戶在不知情情況下「被辦卡」。未知香港會否跟隨內地步伐推行。

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