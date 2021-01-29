SIM卡實名制｜杜絕太空卡！網民熱議呢2招應對　究竟work唔work？

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-01-29 18:49

【手機SIM卡實名制／電話卡／太空卡】政府計劃推出手機SIM卡實名制杜絕太空卡，往後購買所有類型電話卡，都要登記個人資料，引起網民關注，有網民表示支持新政策，但亦有網民憂慮是否監控，並熱議2款App「對抗實名制」，但究竟是否真的有用？

先看手機SIM卡實名制4大重點，包括登記資料及罰則▼▼▼

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

政府推出的手機SIM卡實名制，旨在杜絕俗稱「太空卡」的不記名電話儲值卡，聲稱為防止相關罪案發生。有網民表示「非常支持」SIM卡實名制，稱「一早要（實名制）啦」，亦有網民憂慮會被監控，形容是「鴨寮街最黑暗一日」。

連登討論區就有網民發帖討論「對抗實名制」方法，引起熱論，以下為該網民提出應對的2個手機App▼▼▼（點小圖放看詳細內容）

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以上方法未知會否有效，但有網民認為效用未必高，「最重要係知你個人位置」、「香港好難有群眾活動」，亦有人毋須過早找方法應對，「唔使咁快就搵定方法適應……香港人太好適應力，適應完政權又會繼續收緊」。

即看更多網民精選留言，以及網民熱議這3樣東西可能都要實名制，你估到是什麼嗎？▼▼▼

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