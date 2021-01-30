消失的魷魚？四川女買魷魚回家白焯後「消失」　專家指同解凍有關

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-30 14:00

白焯魷魚大家食得多，那白焯「消失的魷魚」呢？四川1名女子日前到街市買了2隻魷魚回家白焯，但放到滾水焯一會後，發現魷魚竟然「消失」，剩下一些殘渣。有網民質疑影片真偽，她再到市場買魷魚並計時發現煮5分半鐘魷魚已消失，至8分鐘更整鍋水變成乳白色，魷魚渣都不見了。網民笑言如果女子不倒掉，「會不會就是魷魚凍了」。有專家指這很可能和魷魚曾被反覆解凍令新鮮度下降有關，而當地的市場管理局已前往抽樣檢查。

女子買了魷魚回家白焯，但煮兩煮竟不見了。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

四川成都1名女子最近上傳一段煮魷魚的影片，引起網民熱議，她稱將2斤重的魷魚放入熱水白焯，煮兩煮居然「不見了」。從她上傳的影片所見，魷魚白焯後化作一鍋乳白色液體，看上去像過稀的粥水，僅剩下一些魷魚的殘渣和絮狀物。

魷魚化作一鍋乳白色的水，只剩下一點渣。（微博影片截圖）

女子稱肯定買的是魷魚，因為之前在別的市場也買過並沒問題，「難道是南方人不配吃貨真價實的海鮮」。有網民質疑事件真偽，女子翌日再到市場購買魷魚，並用同樣的方法煮魷魚，還用上計算焯魷魚的時長，煮了5分半鐘後魷魚已經不見蹤影，水變成白色有泡，煮到8分鐘魷魚連殘渣都被溶解，水變成粉色。女子接受內媒訪問指，煮完的確很生氣，雖然價錢不貴，但若果她沒有為意照樣進食，「確實挺危險的」。

+ 7 + 7 + 7

網民點睇：

+ 2 + 2 + 2

中國農業大學食品學院副教授朱毅接受內媒訪問稱，這種情況最大可能是魷魚曾經被反覆解凍，導致其細胞被破壞，細胞內液體流出令食材新鮮度下降，生物學叫「凍融」。這類食物經過再長時間的蒸煮會產生「化開」的視覺效果，海參等產品都可能出現這種情況。

另外食材中的細菌腐爛或食材大量吸水泡發後長時間蒸煮，亦會導致「融化」。朱教授否定「膠水製魷魚」的可能性，因為做法成本太高而且技術上難以實現。

中國漁業協會原生水生物及水域生態專業委員會主任委員周卓誠也在微博解釋，水發魷魚會用上海水、鹽、碎冰泡發，1斤被泡成1斤半，「這個燒（煮）一會就化了，正常魷魚不夠新鮮燒（煮）太久都會化」。

事件引起熱議後，溫江區市場監督管理局表示該事件受理當中，已經抽檢樣本，有消息人士透露當局重視情況，正全力調查。

（綜合）

部分內地省市曾驗出有新冠布病毒的進口食品：

+ 31 + 31 + 31

+ 6 + 6 + 6

👇👇👇同場加映：專家教食物放雪櫃7個消毒步驟👇👇👇