老公專搵「五門歸心」單位　老婆嫌家俬難擺兼冇私隱　網民咁樣講

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-08 11:00

【五門歸心／買樓／上車／圖則】巿民買樓置業，圖則設計是否實用是考慮關鍵之一。有已婚女士在討論區上分享，指近日與老公睇樓時意見分歧，因老公喜歡「五門歸心」單位，即屋內房門、廁所門、廚房門及大門都通向大廳，貪其沒有走廊位不會浪費空間。不過樓主就認為五門歸心會令家俬擺放有難度，亦擔心私隱度較低。

「五門歸心」是香港常見圖則之一。（開電視節目《香港奇則》畫面截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

樓主以「有冇人鍾意五門歸心的單位？」為題在親子王國討論區發文，指自己與老公睇樓時有不同意見，就是老公喜歡五門歸心，即5度門都對向大廳的單位，「因為無走廊位」。樓主指同屋苑內有同樣約470呎的五門及非五門單位，老公卻專門找五門歸心的單位睇盤，「明明非五門一樣價錢面積相若，佢都鍾意五門」，樓主認為如果走廊佔30呎比較過份，但很多時走廊位可能只是10呎內就可以接受。

五門歸心設計的大廳有不少牆壁位置都是門口位，樓主認為變相減少可以擺放家俬的地方和空間，但老公卻喜歡該類單位，「佢講極唔聽，話佢識得擺位，唔覺得難」。她又認為如果不關房門，送外賣時打開大門就已經會被人看到房內的東西，「我就覺得冇咩私隠」。

樓主表示，老公睇樓時專門選擇「五門歸心」單位，她對此不表認同。（資料圖片）

有網民分享經驗，表示自己上車時貪平選擇五門歸心的單位，「後來發現原來換樓都幾難」。有人認同樓主指五門歸心單位難以擺放大櫃等家俬，不過亦有人覺得沒有走廊空間實用，而且香港不少單位都屬五門歸心，有大量設計例子可以參考，並非不可取。

根據網上資料，五門歸心在風水玄學上又被喻為「五鬼拍門」，不利住戶的運程及身體。不過風水玄學只屬參考，單位是否住得舒適還有很多實際因素可以影響。

同場加映：父母早年賣自住樓博樓價跌 網民嘆捱貴租畀家用冇錢剩：債留子孫

父母早年賣自住樓博樓價跌 網民嘆捱貴租畀家用冇錢剩：債留子孫

網民「朝9晚9」在連登討論區上以「屋企兩老落錯車 真係會影響後代」為題發文，並分享他父母的賣樓故事：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

事件當然引來熱烈討論，很多網民都認為樓主父母的做法的確會影響下一代，以下為網民留言：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】