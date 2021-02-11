美女網紅IG賣弄性感鬧笑話　誤將比堅尼調轉著遭網民恥笑：好蠢豬

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-11 11:30

台灣網紅團體「反骨男孩」成員琳妲有著火辣好身材，常跟粉絲分享各種小露性感的美照，為了迎接即將到來的農曆新年，10日也上傳了一系列穿紅色比堅尼的照片，雖然火辣，卻被粉絲眼利發現「穿反了」！

琳妲應景PO出紅色比堅尼照，預祝大家新年快樂，也說自己這身衣服喜氣：「喜氣洋洋的泳裝，穿去打麻將會大發嗎？」她辣秀平日認真維持的窈窕身材，漂亮胸型、腰線都相當吸睛，也露出平時較少讓大家看到的肚臍環，美照得到網友熱烈按讚誇獎。

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不過，仔細一看照片，琳妲的上衣設計顯得有些不對勁，原來是她不小心反過來穿，被許多眼利網友指出問題：「怎麼正反都不會分」、「好蠢」，但還是被盛讚「太辣」。她也坦然解釋：「拍完後我才發現穿反，但我通告來不及補拍！」圈內好友們都留言讚美，倪暄笑說「穿反無違和」、玉兔也誇「穿反了還是很美」。

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