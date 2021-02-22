復課丨家長毋須湊全日最開心　名校港媽呻網課揭老師英文差好擔心

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-22 14:30

【復課安排／面授課堂／家長／幼稚園／小學／中學／教育局】農曆新年假期告一段落，教育局容許中小學及幼稚園恢復半天面授課堂。仔女恢復校園生活，爸媽們最開心！有家長於討論區發文，興奮表達不用全日照顧孩子的喜悅，期望面授能讓子女更專心學習；亦有人大呻網課期間發現老師的英文程度不佳，擔心子女的成績受影響。

教育局容許中小學及幼稚園恢復半天面授課堂，一眾家長紛紛表示興奮。（張浩維攝）

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有港媽於親子王國討論區發文，分享對子女復課半日的興奮，直言對於能「甩難半天」感到開心，「唔使長期zoom，在家親子困獸鬥」。樓主稱，網課猶如比較家長時間多寡，指小朋友獨自上課難以專注，若父母未能貼身照顧，成績容易受影響，「有家長跟還好，好似我呢種雙職家長邊跟到？就連補習都係用zoom。3月頭就考試，今次成績真係不敢想像，望就望大家都係咁，要退步大家一齊退，跟返個節奏」。

有自稱兒子就讀地區名津貼小學的家長指，疫情下網課曝露了老師的教學情況，指看兒子上英文課時，發現老師不停說「Chinglish」（港式英文）。她批評老師不但文法差，而且也缺乏生字，「grammar錯不特止，講英文嘅manner又粗魯，vocabulary又低淺，講到唔識就大聲哈哈笑遮醜」，又指兒子由小五跟隨該老師到小六，「我真係無眼睇，英文唔補下習真係死梗」。

▼2月22日小學復課情況▼

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家長們看過帖文紛紛有共鳴，稱疫情爆發以來，已習慣了下班回家仍要為子女溫習功課，慨嘆只能靠自己，「考家長EQ，唔返工的日日困獸鬥都幾攞命」、「根本係邊一個有錢邊個贏，學校唔開補習開，個個狂科水」、「停課是鬥資源、時間、金錢、父母能力，有錢無時間就搵老師教，有時間父母有能力就父母教，無時間無金錢無能力就靠小朋友自己」。

不少家長也希望，逐步復課能讓子女收拾心情上課，以免令成績退步，甚至影響呈分試或升級情況，「有啲小朋友長期zoom時off cam，警告極都唔理，完全唔知佢上堂時做緊乜，亦有長期老師問佢問題一嚿雲咁，仲有一兩個同學大膽到唔交功課，堂課就更加之無人理」、「問題一點一滴累積，小朋友照升班，問題愈來愈嚴重」、「事實我覺得我小朋友明顯退步咗，好多字佢以前識而家唔識，希望返返學佢又會記得返以前學過嘅嘢啦」。

▼2月22日中學復課情況▼

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同場加映：有港媽曾在網上發文，指自己趁兒子用Zoom上課時旁聽英文老師教書，其英語水平令她覺得難以置信▼▼▼

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同場加映：以色列4孩之母鬧爆網上教學▼▼▼