訂枱訂出滿滿優越感？網民指自稱「一姓氏」感覺即刻高人一等

現代人時常用手機線上訂位餐廳，通常都要輸入姓氏等資料，最近就有名網友發現，如果在姓氏欄填「大」，系統上就會顯示「大小姐您好」，貼文曝光後，有自稱餐飲業的網友現身說法，表示如果有顧客這樣填，帶位時也會直接喊「大小姐請進」。



自稱姓「大」，原來充滿優越感？（按圖了解）



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有名網友日前在Threads發文，她表示自己最近發現餐廳訂位，姓氏可以填大，這樣就能在系統上顯示大小姐您好，事主對此相當滿意，她直言，「這樣能獲得幾分鐘的快樂」。

貼文曝光後，掀起網友熱議：

．「學到了，大小姐要去訂位了」

．「學會了，謝謝提醒，哈哈哈」

．「我要打『漂亮』」

．「我會變大先生你好」



此外也有人也分享類似經驗：

．「去星巴克最讚，因為他真的會說『大小姐的飲料好囉』，很爽，我跟店員一起笑成一團」

．「我姓戴，廣東話的讀音就是大小姐」。



這則貼文獲得2.5萬個讚，熱門到連賣場大潤發的小編都來留言「小姐你跟我同姓餒」，不過事主也透露事後到餐廳並未被服務員叫大小姐，但她仍會繼續多加嘗試。

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