一餐飯看清恐怖未來！上男友家觀察到這件事 網民齊勸：千萬別嫁
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
男女在論及婚嫁前，想觀察婚後生活可以用1個方法。一名女網友在Dcard透露目前決定要和男友分手，原因是近日到對方家吃飯，觀察男友媽媽在家裡的日常，彷彿看見自己的未來。不論是男友或男友爸爸，沒有人會幫忙家務，吃飯也急著護食，這讓她瞬間看清。貼文曝光後網友點頭，「分得好，這種只把媽媽當傭人的家庭千萬別嫁」。
事主表示男友是獨生子，當天是第一次去對方家吃飯，抵達時阿姨已經在廚房炒菜，叔叔在沙發看電視，她暗示男友是不是應該幫忙，對方以自己會礙事為由拒絕，甚至要事主「進去表現」。開飯時，阿姨還在上菜，叔叔就要他們先開動，還急著把菜夾得「跟山一樣高」。飯後男友和叔叔在沙發聊天，獨留阿姨一人收拾。
相關文章：男朋友真的愛你嗎？6個日常行為看他是否關心你：會尊重你的意願
+22
更離譜的是男友還開口要她幫忙洗碗，事主皮笑肉不笑的反嗆：
做兒子的不去，我做客人的怎麼好意思呢。
事主可以確定如果阿姨的生活是未來，那不是自己想要的，事後她漸漸冷淡男友直至分手，表示不認為標準有特別嚴苛，自己在家也會幫忙擺碗筷、等人到齊再開動、煮飯的人不負責洗碗。
貼文曝光網友紛紛大讚：
「媽媽在這個家庭的地位卑微，這是妳男友習以為常的價值觀，以後也會理所當然的這樣對待妳」
「不要懷疑，妳的想法是對的。恭喜妳脫離不幸的未來」
「真的很多這種自以為是的大男人主義家族，遠離是正解」
「娶妻看丈母娘，嫁人看婆婆」
不過也有人認為事主太過獨斷：
「不覺得男生有什麼問題，只是個人價值觀不同而已」
「每個人家庭相處模式不一樣，我們也沒辦法從這裡看出阿姨的感受」
「我覺得妳內心戲太多，女生看婆家重點在公婆好相處，看妳描述他父母算沒問題」
相關文章：拍拖半年男友驚喜求婚超花心思 女網友發現「戒指來源」卻秒心淡
+20
28歲水電師傅被女友嫌棄 狂拿身邊Sales健身教練「優質男」比較我女友一直偷望！餐廳竟因「老闆太靚仔」遭負評 照片曝光惹哄動女友與人合租卻堅持在家「不穿內衣」男網友憂被看光 網意見兩極越臭越愛！男友摸女友一位置後忍不住狂聞手指 網民：臭香臭香的男子為手遊課金2萬5港紙 呻難儲錢想狠飛女友：錢花在喜歡的地方
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】