一餐飯看清恐怖未來！上男友家觀察到這件事　網民齊勸：千萬別嫁

男女在論及婚嫁前，想觀察婚後生活可以用1個方法。一名女網友在Dcard透露目前決定要和男友分手，原因是近日到對方家吃飯，觀察男友媽媽在家裡的日常，彷彿看見自己的未來。不論是男友或男友爸爸，沒有人會幫忙家務，吃飯也急著護食，這讓她瞬間看清。貼文曝光後網友點頭，「分得好，這種只把媽媽當傭人的家庭千萬別嫁」。



事主表示男友是獨生子，當天是第一次去對方家吃飯，抵達時阿姨已經在廚房炒菜，叔叔在沙發看電視，她暗示男友是不是應該幫忙，對方以自己會礙事為由拒絕，甚至要事主「進去表現」。開飯時，阿姨還在上菜，叔叔就要他們先開動，還急著把菜夾得「跟山一樣高」。飯後男友和叔叔在沙發聊天，獨留阿姨一人收拾。

更離譜的是男友還開口要她幫忙洗碗，事主皮笑肉不笑的反嗆：

做兒子的不去，我做客人的怎麼好意思呢。

事主可以確定如果阿姨的生活是未來，那不是自己想要的，事後她漸漸冷淡男友直至分手，表示不認為標準有特別嚴苛，自己在家也會幫忙擺碗筷、等人到齊再開動、煮飯的人不負責洗碗。

貼文曝光網友紛紛大讚：

「媽媽在這個家庭的地位卑微，這是妳男友習以為常的價值觀，以後也會理所當然的這樣對待妳」

「不要懷疑，妳的想法是對的。恭喜妳脫離不幸的未來」

「真的很多這種自以為是的大男人主義家族，遠離是正解」

「娶妻看丈母娘，嫁人看婆婆」



不過也有人認為事主太過獨斷：

「不覺得男生有什麼問題，只是個人價值觀不同而已」

「每個人家庭相處模式不一樣，我們也沒辦法從這裡看出阿姨的感受」

「我覺得妳內心戲太多，女生看婆家重點在公婆好相處，看妳描述他父母算沒問題」



【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】