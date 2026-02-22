家姐好心幫手「攔截成績表」反害慘弟弟　網民一面倒：故意的吧？

大學成績單多會寄到家中，以便父母查閱子女的就學情況，然而有時學生因為成績過差，擔心受到家長責罵，因而會「攔截成績單」。一名女子在信箱中發現大學生弟弟的成績單，她好心的傳訊息詢問弟弟是否需要幫忙攔截，想不到卻誤傳給爸爸，爸爸還義正嚴辭的說「不用攔截」，整起烏龍事件令人哭笑不得。



大學生攔截成績單的現象時有所聞，主要原因是部分學生不想讓家長看到成績，避免因表現不佳而遭到責備或懲罰。在部分家庭，家長仍會要求查看，甚至有些學校會直接寄送成績單至家長手中，使得一些學生選擇更改收件地址、攔截郵件或仿造成績單來規避父母的監督。

看看姐姐與爸爸的對話：

一名女子在爆料公社發文表示，弟弟是一名大學生，一日她下班後，發現家中信箱有弟弟學校寄來的成績單，由於她愛弟心切，因此立刻傳訊息詢問：

這是你的成績單吧？有需要攔截嗎？

眼看弟弟遲遲不回訊息，令事主十分焦急，一小時後對方回傳：

不是我的，不用攔截。

定睛一看她才發現，原來自己將訊息誤傳給爸爸，天兵作為讓人哭笑不得，她直呼：「抱歉了弟弟，我真的不是故意的。」

其他人看完也笑翻：

「我感覺好像是故意的」

「一定是姊姊才會這麼天」

「弟弟還看得到明天的太陽嗎？」

「弟弟：死得更透了，謝謝妳」

「弟弟：真的謝謝妳喔」

「傳得很好，下次別傳了」

「我懷疑是故意的，但我沒證據」

「一定是故意傳給爸爸的」

「高招啊！明明想陷害弟弟，弟弟卻還要跟妳說謝謝」



