吃香口膠可防蛀牙　還有多個神奇功效　2原因成腸胃手術病人恩物

吃香口膠有助保持口腔健康，但原來對腸胃也有好處？有台灣大腸直腸科醫生於社交平台分享，指許多醫學論文證實吃香口膠有非常多好處，其中一個最鮮為人知的功效就是「促進腸胃蠕動」，讓完成腸道手術的病人可更快排氣或排便，增加消化效果、避免相關併發症和減少副作用。



台灣大腸直腸科醫生指出吃香口膠很多好處，包括「促進腸胃蠕動」，增加消化效果。（《逃學威龍》劇照）

咀嚼香口膠能促進腸胃蠕動

台灣大腸直腸外科醫生陳威佑在社交平台分享，表示許多醫學論文證實吃香口膠具有多種好處，包括預防蛀牙、增加長者咬合力及避免失智等，但原來咀嚼香口膠對腸胃還有鮮為人知的功效，就是能促進腸胃蠕動，讓完成腸道手術的病人可以更快排氣或排便，避免出現併發症及減少副作用。陳威佑指，咀嚼香口膠的動作會令大腦向身體傳遞「進食中」的信號，進而引發以下3大生理變化：

1. 模擬進食行為



咀嚼口香糖時，口腔動作會讓大腦認為身體正在進食，引發「假性進食反應」，啟動迷走神經和刺激內分泌激素分泌。

2.刺激腸道蠕動



大腦產生迷走神經電刺激後，迷走神經會進一步促使腸道平滑肌收縮和蠕動，從而推動腸道的氣體與糞便向肛門移動。

3. 促進唾液及消化酶分泌



咀嚼香口膠也能促進腸道激素，例如胃泌素、腸泌素等的分泌，相關激素會促使消化道增加酵素及消化液分泌，幫助消化。

曾接受腸胃手術病人可透過咀嚼香口膠，更快排除體內氣體及糞便，減少腹脹感。（示意圖/GettyImages)

可避免腸道手術併發症

陳威佑表示，咀嚼香口膠除了有益消化外，也有助避免腸道手術併發症以及減少副作用。他提到不少接受腸道手術病人經常有「術後腸阻塞」問題，導致消化不良及腹脹，造成排便困難。由於咀嚼香口膠可以促進腸狀蠕動，病人可透過此方法更快排除體內氣體及糞便，減少腹脹不適感。

另外某些手術過程會使用到鴉片類的止痛鎮定藥物，該類藥物會抑制腸道蠕動，部份病人或因無法快速代謝血液中的藥物，導致排便困難。咀嚼香口膠就可以刺激唾液分泌和腸道蠕動，有助緩解術後便秘的不適。

而曾接受腹腔手術病人，亦可透過咀嚼香口膠促進腸道蠕動以加速排便，形容是既簡單又低成本的方法。不過陳威佑提醒，部份香口膠含有寡醣類可造成脹氣，建議應先請醫生評估。

（綜合）