噴血「情色教主」突列20條件公開徵男友　網意見兩極：你憑什麼？

雪碧（方祺媛）有著「情色教主」之稱，向來在社群上率性敢言，經常分享自己的生活及想法，而這樣的個性也收穫了近140萬追蹤數。



日前她在列出20項條件公開徵男友後更直言：「這個很難嗎？」貼文一出隨即引發熱議，留言區更掀起兩派言論。

「情色教主」雪碧（IG@sprite0719ss）

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雪碧在Threads上透露，自己交男友的條件其實很簡單：

乾乾淨淨，看得順眼就好！不要騙我，不要跟我借錢，不要利用我，不要是廢人，不要外面有欠債，可以陪我聊聊天，你有上進心，可以養活自己就好了，尊重我的工作，不干涉我的社交圈，答應我的事情要做到，跟女生有邊界感，不要對我大小聲，情緒失控鬧自殺，不要辱罵我，去哪邊都跟我報備一下，訊息秒回，最重點不要因為我是雪碧才想跟我在一起！

後續她更強調：「當我是普通人就好，這個很難嗎？」

貼文一出截至目前吸引近2200名網友按讚，不少人在底下留言報名，「哇我可以面試應徵這個工作」、「教主列的這不太難，我想報名，請問從哪裡報名！」、「噗，追你的報名表在哪裡索取？可以插隊嗎？」、「基本上應該不難，難的事你不知道怎麼接受。」

不過也有人有不同意見：

「總結就是，有潔癖、要帥哥，我可以用你的錢，但你不能跟我借錢，我欠債可以，你不行，最好是除了養活你也要養活我，我去哪裡不要問不要管，你去哪裡要跟我說，男生要說到做到，女生不用，我跟男生相處不用有邊界感，因為是閨密是好朋友，標準大咖啡（不講理的女性）。」

「你有什麼條件吸引這樣的男生？這樣的男生為什麼選你沒選別人？ 」



後續雪碧對此回應道：

哈囉，以上講的事情我自己都做得到唷，而且我的閨密都是女生喔，又是一個看不懂內文，標準雙標仔……以上都是我自己做得到的事情，那你有什麼條件可以反駁我！

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