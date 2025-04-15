不是新聞8分鐘｜阿伯挑兩男揭身份驚人｜調位起爭執 空姐：坐下！

的士司機巧遇「5星級」客人

的士司機服務態度常遭人詬病，但如果態度好也會有回報。有的士司機在網上分享遇到好乘客的經歷，他指與客人在車上傾談，轉頭便到達目的地，車資399.9元，司機問乘客收400元好不好，「如果你想我找$0.1我都有嘅」，豈料對方答「唔好」，卻給了司機800元，他認為太多拒絕收下，可是對方叫他收下可早點收工，司機最後欣然接受了這400元貼士。

杭州男停車救昏迷途人：沒想到就是我老婆

「杭州發佈」公眾號消息，近日杭州一名男子下班路上遇到一名阿婆揮手求助，停車準備幫忙救暈倒的女子，卻發現對方正是自己的妻子。

大埔夾公仔店公審客人反被猛轟

夾公仔機出貨問題常惹爭議。有大埔夾公仔店在網上地區群組發布閉路電視（CCTV）影片，指控有學校教師於店內教人伸手入出貨口「偷公仔」，批評「為人師表，點解咁無禮貌，教人不問自取？」，又稱已報警處理。

九巴阿伯單挑兩男 揭身份驚人

乘搭巴士要互諒互讓。本港網絡瘋傳「巴士阿伯大戰兩男乘客」影片，指往元朗方向的九巴268X車廂內，有阿伯與旁邊後生男乘客爭執，阿伯粗口盡出，怒吼「你都未見過惡人！」。另一後生男乘客看不過眼「圍攻」老伯。其間男乘客挑機「隻揪」，阿伯則挑釁2人下車「一齊打」，揚言「兩個一齊打！畀觀眾睇到70歲都打得贏你」。2名男乘客接受「開打」，要求阿伯車廂即打，惟阿伯邊說邊走到車廂中間車門，與2人離遠互嗆，聲言「我唔X打你我唔姓許」。最終老伯一直站在車門位置等候下車，未有回頭。

牧羊少年杯藏玻璃碎 經理竟稱「好平常」

這也太危險了吧！有港女於網上發文指出，周六（4月5日）在旺角雅蘭中心「牧羊少年咖啡館」用餐，喝水時感到口中有硬物，吐出來赫然發現是1塊玻璃碎片，由於該杯水她喝到只剩最後1口，因而擔心是否已喝了其他玻璃碎進肚。事主立即向職員反映，職員收走了水杯和碎片，港女要求取回，惟職員給了她另1塊圓形膠片敷衍了事，至於水杯，經理稱已連同其他杯一起清洗，還說「咁呢啲係玻璃，有碎片好平常」，其說法令事主不滿，繼而於網上公審餐廳。

調位起爭執 霸氣空姐：全部坐下！

乘搭飛機應遵守規矩。本港網絡瘋傳1段影片，指香港航空飛往北京航班上，有多名大媽因調位問題爆發混戰，站起來隔着椅子大吵大鬧，更有2名大媽互相出手。空姐、空少在旁勸止，其間有空姐以普通話不斷叫大媽們停手，高呼「全部人給我坐下！」。最終大媽們稍稍冷靜坐下。

港男獲派公屋竟心碎？

公屋輪候以年計算，但獲派的單位未必人人如意。有港男於網上公屋討論區發文，指輪候公屋多年的他獲3派到上水公屋，但看到單位「真身」後崩潰，悲呼「心都碎了」。

女生從西灣坐船回西貢：像難民逃生

香港有些行山路徑是熱門景點，雖交通不算便利仍吸引大批人前往，而有人為求快捷會選擇坐專門航線的快艇出入，但過程可能「驚心動魄」。近日有女生在小紅書發帖抱怨，稱早前到麥理浩徑二段遠足，結束後為快些返回市區，便於大浪西灣坐快艇返回西貢，但整體感覺欠佳。她指乘客除了需涉水上船，船內也疑似沒有配備救生衣或安全帶，全程僅靠雙手抓住船旁欄杆，其間船隻被巨浪拍打顛簸，形容「像極了世界末日難民逃生的感覺」。

1.25萬年前絕種恐狼「復活」

美國德州達拉斯（Dallas）一間生物科技公司Colossal Biosciences周一（7日）宣布，他們復活了約12,500年前滅絕的恐狼（Dire Wolf，《權力遊戲》中譯冰原狼）。這一消息登上《時代》雜誌封面，全球首富馬斯克（Elon Musk）對此也感興趣，轉發了這一封面。

日本藏壽司推「啤酒意粉」

日本藏壽司是受到許多人喜愛的連鎖迴轉壽司品牌，近日日本藏壽司推出了「櫻花鯛與鮭魚卵祭」活動，而其中一款限定商品引起了網友的熱議。