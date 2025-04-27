有風？GFS預測颱風蝴蝶5月1日生成　即睇風暴路徑　要看1關鍵因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／蝴蝶／GFS／ECMWF】踏入5月將有颱風生成？據實時颱風路徑消息，2025年的1號颱風「蝴蝶」已顯現苗頭，作為今年首個颱風，「蝴蝶」預計將於4月底到5月初生成。



據實時颱風路徑消息，2025年的1號颱風「蝴蝶」已顯現苗頭。（GFS／Windy.com）

GFS預測巨型熱帶氣旋生成將「直角轉彎」

而根據美國全球預報系統（GFS）最新預測，4月30日至5月1日（星期三至星期四）菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，結構巨型，之後沿菲律賓東面海域向北移動，但5月4日至5月5日（星期日至星期一）會突然「直角轉彎」往東北方向移動，於日本南面海域徘徊。

GFS最新預測，4月30日至5月1日（星期三至星期四）菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，結構巨型，之後沿菲律賓東面海域向北移動，但5月4日至5月5日（星期日至星期一）會突然「直角轉彎」往東北方向移動，於日本南面海域徘徊。（GFS／Windy.com）

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然而歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）暫未見相關預測。不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

ECMWF暫未見相關預測。（ECMWF／Windy.com）

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內地天氣博主揭關鍵因素

經常分享天氣消息的內地博主「環球科學貓」亦於4月27日發布文章，指這個位於西北太平洋的「颱風胚胎」變化情況不大，「接下來它如何走，是颱風是否生成的關鍵」。

內地博主「環球科學貓」指，「接下來它如何走，是颱風是否生成的關鍵」。 （網上圖片）

他又說，目前該「颱風胚胎」爭議大，有模式預計會偏西行走，但有小部分資料顯示在菲律賓東部增強，而整體增強模式沒有變化，都認為可能出現颱風，並且還有一部份資料指向了中國海南、廣東等地，GFS則變化情況不大，已知保持菲東部增強，然後轉彎走，「所以，這個都認為可能成為颱風，但接下來如何走動，這還是颱風發展的關鍵」。

香港未來9天多天驟雨

根據天文台九天天氣預報，本港未來九天氣溫24至31°C，多天有驟雨。