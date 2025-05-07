負資產港女擁5層樓慘蝕千萬！被揭曾自爆做飯局妹　稱摸胸費$XX萬

【Now／經緯線／負資產】32歲負資產港女Charlene曾自爆做過飯局妹！Now新聞台時事專題節目《經緯線》日前以〈再見負資產〉作專題報道，其中港女Charlene慘呻香港近年樓價大跌，擁5層物業的她帳面損失上千萬元，變成負資產，銀行戶口一度只剩下5、6,000元。惟她透露自己一餐費用仍達800至1,000元，引來大批網民批評揮霍及離地。



Charlen報稱大學時讀護理系，畢業後做斜槓族，部分時間做兼職護士，部分時間為一些公司籌辦活動，但網民其後發現，原來Charlene曾上過VuTV節目 《晚吹一戀講嘢》自爆做過「飯局妹」，與客人培養出感情，被對方摸胸後，堅持追討10多萬元「摸胸費」及分手費，引來主持及網民嘩然。



而Charlene本名叫「曾上游」，稱過護士、私影妹，曾多次接受不同媒體訪問，更曾承認進行過一次收費10萬元的不道德交易，但強調以後不會再接受。



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Charlene於《經緯線》節目說，「我之前食開一餐就2、3,000嘅，但依家有時就變咗食lunch囉，可能800至1,000蚊咁樣囉」。（「Now財經新聞」YouTube影片截圖）

Charlene於《經緯線》節目透露在深圳、澳門及香港擁5層物業，惟香港樓價下跌，供款4年的香港單位仍尚欠銀行700多萬元，惟單位估價跌至不夠700萬元，即她已成為負資產。她慘呻去年上半年情況最差時銀行戶口只剩下5、6,000元，「我冇錢開飯……嗰陣我係日日喊囉」。

Charlene負資產仍食千元餐引議

Charlene說，為了供香港單位而犧牲了生活質素，「我之前食開一餐就2、3,000嘅，但依家有時就變咗食lunch囉，可能800至1,000蚊咁樣囉，或者甚至喺屋企食，跟住以前買開啲MS、LV呀，即係依家可能買啲幾百、1,000蚊嗰啲包包」，變成負資產仍維持富貴生活引來網民熱議。

Charlene在《晚吹一戀講嘢》節目中說自己的工作是「飯局妹」。（ViuTV電視截圖）

曾上VuTV節目自爆做過「飯局妹」

有網民發現Charlene於2023年曾上過VuTV節目 《晚吹一戀講嘢》，自爆曾做「與胸有關的服務性行業」，是與交際有關的工作，在台灣稱作「飯局妹」，主要工作是陪客人食飯聊天，一對一或一對幾模式都有，價錢視乎飯局妹質素，她自己收費是4、5,000元起跳，更自稱靠內涵搭夠。

被男人呃改變愛情觀 Charlene：直接講錢

Charlene講述入行經過，透露因曾被男人呃：「個男人承諾會照顧我，但係佢幾個月後飛咗我，嗰陣時事業愛情都冇，又冇錢，個Friend介紹我去食飯。」自此她改變愛情觀，覺得「唔好拍拖，直接講錢，無拖無欠」。

Charlene雖然講錢行先，但都與客人產生了感情，令自己陷入「愛情勞資糾紛」。（ViuTV電視截圖）

Charlene又分享與其中1位客人的「愛情勞資糾紛」，對方是40出頭、樣貌正常但有拍拖的老闆仔，對她很好，有次錫了她後，Charlene便「沉船」，二人去了後樓梯，她有被摸私人部位，但Charlene想收錢，「一係唔好攞，一係就攞我心目中想要嘅價錢」。當她說「摸胸費」要收「十零萬」，主持郭嘉駿（193）嚇呆並說：「你個胸好貴！」

收飯局客人10多萬摸胸費及分手費

約會幾次後，由於感覺到對方並非想與她發展愛情關係，Charlene後來果真索取10多萬「摸胸費」及「分手費」，更聯絡對方同事幫忙追數，幾位主持直指Charlene行為等同勒索。

Charlene認為若有人要摸她的胸，要收取十幾萬。（ViuTV電視截圖）

193嚇一跳，直指Charlene個胸好貴！（ViuTV電視截圖）

曾承認做過收費10萬元不道德交易

本名「曾上游」的Charlene做過護士、私影妹，曾多次接受不同媒體訪問及上過ViuTV節目《晩吹-啪啪Partner》，分享夜蒲交友攻略。她於媒體訪問中承認自己曾財迷心竅、進行過一次收費10萬元的不道德交易，但強調以後不會再接受。

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