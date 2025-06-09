蝴蝶將西登？天文台拆解颱風西登威力極強　網民震驚　最擔心這區

【颱風／蝴蝶／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路線／西登／東登／GFS／ECMWF】踏入6月將有熱帶氣旋靠近，本星期「打風」？天文台預料，位於南海中部的廣闊低壓區會逐漸發展成熱帶氣旋，在本周中後期大致移向廣東西部沿岸至海南島一帶，該區會有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大，海有湧浪，但熱帶氣旋發展及移動存在變數。如熱帶氣旋生成， 將命名為「蝴蝶」。



雖然天文台未有熱帶氣旋移動路徑預測，不過美國全球預報系統（GFS）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及德國氣象局使用預測模型（ICON），均預測「蝴蝶」將會在香港西面登陸。



「蝴蝶」來勢洶洶，更有機會「西登」，不少人關注香港會否懸掛風球，甚至發出八號風球或以上的信號。有網民發現天文台曾指出，若颱風「西登」，將對香港帶來巨大影響後，直呼「可怕」不想打風，「西登，應該超勁」、「集氣唔好打（風）」。另有網民擔心，若蝴蝶「西登」，杏花邨等近海地方將首當其衝。



6月8日上午8時衛星雲圖。（天文台網誌）

GFS、ECMWF、ICON同預測「蝴蝶」西登

美國全球預報系統（GFS）最新預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，隨後往西北方向移動靠近香港，至6月13日（星期五）在香港西面陽江市附近登陸，再往內陸方向移動。

GFS最新預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，隨後往西北方向移動靠近香港，至6月13日（星期五）在香港西面陽江市附近登陸，再往內陸方向移動。（GFS／Windy.com）

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動接近海南島，6月13日（星期五）轉往東北方向移動，至6月14日（星期六）在本港西邊沙堤附近登陸。

ECMWF亦預測，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動接近海南島，6月13日（星期五）轉往東北方向移動，至6月14日（星期六）在本港西邊沙堤附近登陸。（ECMWF／Windy.com）

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德國氣象局使用預測模型（ICON）預測與ECMWF相似，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動登陸海南島，6月13日至6月14日（星期五至星期六）轉往東北方向移動，至6月15日（星期日）在本港西邊沙堤附近登陸。

ICON預測與ECMWF相似，該熱帶氣旋會在6月9日於南海形成，之後往西北方向移動登陸海南島，6月13日至6月14日（星期五至星期六）轉往東北方向移動，至6月15日（星期日）在本港西邊沙堤附近登陸。（ICON／Windy.com）

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台：颱風西登將帶來巨大風災

天文台曾指出，熱帶氣旋在香港東面或在西面登陸，對本港天氣影響差天共地。氣流在北半球以逆時針方向進入熱帶氣旋中心，如果熱帶氣旋在香港的東面登陸，本港將會吹偏北風，但因內陸山勢阻擋，風速會較低，而且也較乾燥。相反如果熱帶氣旋在香港南面掠過到香港西面登陸，強風會正面吹襲香港，而且東南風更會把海水推向岸邊，形成風暴潮，所以若是「西登」，將會帶來巨大風災。

例如2008年颱風黑格比和2006年颱風珍珠，兩者最接近香港時為200公里，中心最高持續風力約時速170公里。黑格比在廣東西部電白附近登陸，距離香港約350公里；珍珠則在汕頭附近登陸，距離香港約300公里。黑格比為港帶來8號風球，引起風暴潮，長洲吹偏東風，最高時速108公里；珍珠則僅帶來3號風球，長洲西北偏北風，最高時速62公里。