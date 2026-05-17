專跑機場司機分享經驗　揭旅客最常遺漏物品：每10人有1人回去拿

在出國前，務必要檢查護照、錢包等貴重物品有無攜帶。



一名從事多年機場接送的網友發文，稱他最常跟客人說的話是：

護照、手機、錢包帶了嗎？

根據他的經驗，每10人就有1人跑回去拿。而貼文也引來許多網友表達感謝之意，大讚果然是「老司機」。

示意圖（kit-formerly-convertkit/unsplash）

一名網友在Threads發文，表示他做機場接送7到8年了，在客人上車後，他習慣問的第一句就是：「請問護照、手機、錢包、鑰匙帶了嗎？」通常每10個客人中就會有1人跑上樓去拿。

此文一出，不少網友對原PO道謝：

「之前出差真的都靠接送的司機大哥提醒，一上車一個個被點名，不然清晨的飛機總是還沒睡飽就出門，有人貼心的提醒真的很讚」

「難怪每次司機大哥都會這樣問？我心裡想怎麼這麼體貼」

「果然是老司機」

「謝謝你守護了好多人的旅行」

「您是所有客人的天使」



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也有網友分享忘記帶重要物品的經驗：

「有次我是以上都檢查過ok，但到了機場，發現忘記帶羽絨外套」

「不久前某次真的是這樣，當場讓Uber司機繞回頭去拿護照」

「我在客運（巴士）上遇過，老公帶到過期的護照，然後他們的飛機是一個禮拜只有一班，被老婆罵整路」

「我曾經讓司機開到苗栗折回台中去拿護照」



也有網友分享其他司機會特意提醒的事項：

「半夜送機我還會提前一天提醒帶方便早餐去機場吃，才不會餓肚子」

「我有一次叫接送，司機也說：『歡迎搭乘旅途愉快，提醒您手機錢包鑰匙外幣都帶了嗎？護照有攜帶了嗎？有空記得確認一下護照有沒有過期？』」

「還要再加上假牙、手錶、充電器」

「還要提醒門窗瓦斯都關了嗎」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】