打風？天文台明或發1號風球　風暴路徑大轉彎？歐美模式驚人預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／HKO／GFS／ECMWF／木恩】又打風？天文台發出特別天氣提示，指現時位於呂宋以北的低壓區會在未來一兩日逐漸發展為熱帶氣旋，並進入本港800公里範圍。



天文台表示，按照現時預測，該低壓區會在南海東北部一帶徘徊及有所增強，天文台會視乎該低壓區的發展情況及對本港的影響，評估是否需要在明日稍後（7月4日）至星期六（7月5日）發出熱帶氣旋警告信號。



天文台強調，該低壓區隨後路徑存在變數，預料較大機會轉往偏北方向，大致移向台灣至廣東東部沿岸一帶。未來兩三日本港會有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台最新天氣消息。



天文台尚未有該熱帶氣旋移動路徑預測圖，不過美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測南海會有熱帶氣旋形成，移向台灣、日本，之後會大轉彎移向上海。



（網上圖片）

GFS、ECMWF同預測南海熱帶氣旋形成移向台灣、日本

美國全球預報系統（GFS）最新預測，7月3日至7月4日（星期三至星期四）南海中部會有熱帶氣旋形成，7月5日至7月6日（星期六至星期日）穿過台灣與菲律賓，逐漸靠近日本。

不過該熱帶氣旋之後會「90度轉彎」移向上海，路線奇特。

GFS預測南海熱帶氣旋會大轉彎移向上海。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

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歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，7月3日至7月4日（星期三至星期四）南海中部會有熱帶氣旋形成，並穿過台灣與菲律賓，之後移近上海附近，但路線與GFS預測稍有不同。

即睇ECMWF最新熱帶氣旋路徑預測▼▼▼

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台：未來多天有雨

本港天氣方面，天文台表示，廣東地區未來兩三日天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦影響該區，預料一道廣闊低壓槽會在下周初至中期靠近廣東沿岸，該區有驟雨及雷暴。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天都有驟雨，氣溫27°C至34°C，暫時最高吹5級風。