港鐵一家逃票？內地女一家大小竟這樣出閘影片瘋傳！目擊者：荒謬

【港鐵／逃票】乘搭港鐵明目張膽「逃票」？本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵旺角站有內地女用手機二維碼（QR code）拍卡後，推着2名小朋友一同出閘，未見有其他再拍卡動作。拍攝影片的目擊者質疑對方「逃票」，斥責「現在內地人超級無敵荒謬」。



影片引來網民熱議，有人批評相關做法「無恥」，「每個地方規矩唔同，真係要畀啲教訓佢先得」、「畀我就即場大聲鬧佢」。不過也有網民表示，3歲以下小童可免費乘搭港鐵，如果片中小朋友未夠3歲又能出示證明，便沒有問題。



《香港01》記者已向港鐵查詢，正等候回覆。



本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵旺角站有內地女用手機二維碼（QR code）拍卡後，推着2名小朋友一同出閘，懷疑「逃票」。（Threads@_muse.ing_）

乘搭港鐵要支付車資，否則可能被罰款。有港女於7月21日（星期一）在社交平台Threads發布影片，指乘搭港鐵時目擊多個內地人家庭疑似「逃票」，其中有內地女用手機二維碼拍卡後，推着2名小朋友一同出閘，感嘆「現在內地人超級無敵荒謬，前面是兩個大人一個小朋友沒有錄到，都是這樣過閘」。

港鐵內地女1人拍卡推2名小朋友出閘 目擊者：超級無敵荒謬

影片見到，現場為港鐵旺角站出閘機位置，見有2名男童站在出閘機閘門前，其中1名男童身高接近出閘機頂部，另1名較年幼男童身高則目測到閘門頂部位置。隨後見到疑似母親用手機二維碼拍卡後，就趁閘門打開時，推着2名男童一同趕緊出閘，但未見有其他拍卡動作。

2名男童站在出閘機閘門前。（Threads@_muse.ing_）

疑似母親用手機二維碼拍卡後，就趁閘門打開時，推着2名男童一同趕緊出閘。（Threads@_muse.ing_）

疑似母親用手機二維碼拍卡後，就趁閘門打開時，推着2名男童一同趕緊出閘。（Threads@_muse.ing_）

疑似母親用手機二維碼拍卡後，就趁閘門打開時，推着2名男童一同趕緊出閘。（Threads@_muse.ing_）

母子3人出閘後，疑似父親亦用手機二維碼拍卡出閘，會合後一同離開，影片至此結束。而樓主強調，她對內地人沒有惡意，「對事不對人」。

母子3人出閘後，疑似父親亦用手機二維碼拍卡出閘，會合後一同離開。（Threads@_muse.ing_）

母子3人出閘後，疑似父親亦用手機二維碼拍卡出閘，會合後一同離開。（Threads@_muse.ing_）

母子3人出閘後，疑似父親亦用手機二維碼拍卡出閘，會合後一同離開。（Threads@_muse.ing_）

網民批無恥：要畀啲教訓先得

網民看過影片議論紛紛，有人批評相關做法「無恥」，「真心無恥」、「畀我就即場大聲鬧佢」、「終於有人錄到，我都唔知見過幾X多次，成日趁住呢個閘hold到兩至三秒呢個漏洞，黐埋連體嬰兩個一齊衝閘」、「其實要將條片第一時間畀返MTR嘅職員睇，話有呢件事」、「每個地方規矩唔同，真係要畀啲教訓佢先得」。

不過也有網民表示，3歲以下小童可免費乘搭港鐵，如果片中小朋友未夠3歲又能出示證明，便沒有問題。

3歲以下小童可免費乘搭港鐵

根據港鐵網站資料，3歲以下小童可免費乘車。「小童」指3歲或以上，惟未滿12歲之人士；凡身高95厘米或以上而未能提供年齡證明之乘客，將被視作3歲或以上者論。根據港鐵附例，逃票可罰款1,000元。

另外，內地地鐵對兒童有免費乘車政策，以深圳地鐵為例，身高1.2米以下或6周歲以下（憑身份證等有效證件）兒童，可免費乘坐城市軌道交通普通車廂；乘坐商務車廂付費乘客，可攜帶1名身高1.2米以下或6周歲以下兒童免費乘坐商務車廂，但不可佔用座位。