邏輯圖形IQ題｜圖中問號處應填什麼？提示：箇中規律「不止4格」
撰文：趣味數學題
做圖形推理題很有意思，雖然做得很慢。
仔細觀察圖形推理問號處三角形是什麼樣的圖案？不要悄悄看答案哦！
↓答案在下方↓
答案揭曉
應填「箭頭」向右的三角形。
從大正方形的右上角開始，三角形按水平方向從右到左、從左到右交互移動。順序依次是：空一個方格、旋轉180度、順時針旋轉90度、空一個方格、順時針旋轉90度、旋轉180度。
【本文獲「趣味數學題」授權轉載，微信公眾號：gh_7f951099708f】