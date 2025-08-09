邏輯圖形IQ題｜圖中問號處應填什麼？提示：箇中規律「不止4格」

做圖形推理題很有意思，雖然做得很慢。



仔細觀察圖形推理問號處三角形是什麼樣的圖案？不要悄悄看答案哦！

網上圖片（趣味數學題提供）

↓答案在下方↓

↓↓答案在下方↓↓

↓↓↓答案在下方↓↓↓

↓↓↓↓答案在下方↓↓↓↓

↓↓↓↓↓答案在下方↓↓↓↓↓

答案揭曉

應填「箭頭」向右的三角形。

從大正方形的右上角開始，三角形按水平方向從右到左、從左到右交互移動。順序依次是：空一個方格、旋轉180度、順時針旋轉90度、空一個方格、順時針旋轉90度、旋轉180度。

【同場加映】圖中有幾多個「Y」？13秒內搵唔晒代表你個腦唔夠醒（點擊放大瀏覽）：

+ 14

【同場加映】考眼力中文版：搵唔搵到隱藏喺圖中嘅「合」字？破解6題以上IQ超過130（點擊放大瀏覽）：

+ 26

【本文獲「趣味數學題」授權轉載，微信公眾號：gh_7f951099708f】