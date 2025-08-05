中環天橋暴雨下嚴重漏水現水簾　張家朗母校北角官小操場湧進山泥

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】本港今日（8月5日）持續下暴雨，多處出現瀑布、水浸及山泥傾瀉。有市民於凌晨途經中環來往國際金融中心商場（ifc mall）及碼頭的天橋時，驚見天橋頂嚴重漏水，水牌出現一道水簾。另有市民今午從高處見到「劍神」張家朗母校北角官立小學鄰近山坡樹木被暴雨沖毀，山泥傾瀉進校園內操場。



有市民於凌晨途經中環來往國際金融中心商場（ifc mall）及碼頭的天橋時，驚見天橋頂嚴重漏水，水牌出現一道水簾。（Threads影片截圖）

中環天橋暴雨下嚴重漏水現水簾

有市民今日凌晨0時許於Threads發文發片，見到中環來往國際金融中心商場（ifc mall）及碼頭的天橋頂嚴重漏水，水牌出現一道水簾，天橋滿地是水，並放有多個提醒路人要小心地滑的雪糕筒及警示牌。

樓主無奈道：「到底點解可以好似去泳池沖身個水簷（簾），黑雨下嘅水簷（簾）蓬，條橋真化學。」

天橋頂嚴重漏水，水牌出現一道水簾。（Threads影片截圖）

天橋頂嚴重漏水，水牌出現一道水簾。（Threads影片截圖）

樓主：好似去泳池沖身個水簾

網民留言表示，「現在成日建方頂橋，建尖頂橋流晒落街不用水管去水咪無事」、「咁咪可以睇清條橋到底係咪真係可以防堵雨水」、「咁大雨咩都死啦」。

有市民今午從高處見到「劍神」張家朗母校北角官立小學鄰近山坡樹木被暴雨沖毀，山泥傾瀉進校園內操場。（Threads影片截圖）

另有市民今午1時許於Threads發文發片，表示「北角官立小學無咗半個操場」。影片見到小學鄰近山坡樹木被暴雨沖毀，一大片樹木消失，只餘山泥，山泥被暴雨沖進校園內操場，近半操場充斥着黑色污泥。

張家朗母校北角官立小學操場湧進山泥

北角官立小學近半操場充斥着黑色污泥。（Threads影片截圖）

網民留言說，「後面個山坡好似好危險的」、「劍神阿朗（張家朗）間小學」、「半山泥傾斜（瀉）！」、「慈幼：first time ？」、「好彩放暑假」。