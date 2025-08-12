被指打尖發難！內地大媽大鬧城巴：我就排在這！司機這樣KO獲激讚

乘搭巴士要按規定排隊。本港網絡瘋傳1段影片，有內地女與女兒於中環交易廣場登上70號城巴時，被司機指「插隊（打尖）」，惟內地女堅持自己沒有打尖，大聲斥責司機，強調「我與小孩都（排隊）在這，好嗎？」。即使司機解釋排隊位置，內地女也沒有理會，繼續怒吼司機，最終司機要報警處理，其他乘客要轉乘另一架巴士離開。



影片引來網民熱議，大讚司機「做得好」，「司機超讚」、「司機好專業！邊啲插隊邊啲正常排隊一眼便知」，又批評內地女態度離譜，「唔係你話排隊就排邊，要跟規矩排」，「唔認衰，又唔忿氣，又要攞彩。累人累物」、「打尖仲要聲大夾惡！」。



有內地女與女兒於中環交易廣場登上70號城巴時，被司機指「插隊（打尖）」，惟內地女堅持自己沒有打尖，大聲斥責司機。（Threads@timessquarehk）

乘搭巴士不應「打尖」。有乘客於8月10日（星期日）在社交平台Threads發布影片，指有內地女於中環交易廣場登上70號城巴，被司機以「插隊」為由阻止，然而內地女堅持自己無「插隊」，大聲質問司機，令他感嘆「插隊拗餐死堅持冇鬧人文化」。

被城巴司機指打尖 內地大媽發難：我就在那裏！

影片長逾2分鐘，見到70號城巴正停駛，一名穿黑色連身短裙的女子，以普通話怒吼司機，「你來的時候，我已經來了！我就在那裏，我小孩子就在那裏」。巴士司機站起來向內地女解釋排隊位置，「後面排住隊，你前面喎」，惟內地女沒有理會，強調：「我與小孩都排在這，好嗎？」。

女子以普通話怒吼司機。（Threads@timessquarehk）

女子以普通話怒吼司機。（Threads@timessquarehk）

女子以普通話怒吼司機。（Threads@timessquarehk）

司機解釋無果，內地女持續「發炮」。（Threads@timessquarehk）

司機解釋排隊位置無果報警 乘客過車

司機見解釋無果，無奈向乘客解釋無法開車原因，但內地女持續「發炮」怒問司機：「我怎麼罵了你？我怎麼罵了你？誰罵誰？」之後內地女與女兒走入車廂中間，司機亦離開座位走到中間位置打電話求助，內地女則取出手機拍下現場情況。影片最後乘客陸續下車。

樓主補充，司機最後報警處理，其他乘客要轉乘旁邊的70P號城巴離開。

之後內地女走入車廂中間，司機打電話求助，內地女則取出手機拍下現場情況。（Threads@timessquarehk）

之後內地女走入車廂中間，司機打電話求助，內地女則取出手機拍下現場情況。（Threads@timessquarehk）

之後內地女走入車廂中間，司機打電話求助，內地女則取出手機拍下現場情況。（Threads@timessquarehk）

網民讚司機做得好：打尖係要教育下

網民看過影片讚揚司機「做得好」，「司機超讚」、「司機做得好」、「司機好專業！邊啲插隊邊啲正常排隊一眼便知」。

也有網民批評內地女行為離譜，「死不認錯」、「好似話係佢排錯隔籬條隊，之後又走咗去隊頭。所以俾人話插隊。唔認衰，又唔忿氣，又要攞彩。累人累物」、「成架巴士咁大架，排返後面都上到車有位坐架，浪費社會資源嘅打尖X」、「打尖係要教育下，你忍佢忍，個個忍，到時慢慢就愈嚟愈多人打尖」、「打尖仲要聲大夾惡！」。

根據城巴乘客須知，乘客如欲登車，須於巴士站指定位置排隊。