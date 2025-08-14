日本傳奇網紅、Livedoor創辦人中國旅行　批內地女生一動作惹熱議

堀江貴文——在日本財經圈、網路圈，這個名字幾乎沒人沒聽過。今年51歲，日本知名門戶網站Livedoor創始辦人，曾是日本網路泡沫時代的風雲人物。那會兒，他靠着一張快嘴和一股「誰都敢頂撞」的勁兒，在電視和媒體上頻頻露臉。後來因為證券交易違規入獄，但出獄後依舊活躍——轉型為跨界投資人，涉足太空、加密貨幣等領域，活躍於日本社交媒體和電視節目，X（舊Twitter）粉絲超360萬。他的大起大落人生被多次改編成影視劇，至今仍是日本商界最具話題性的人物之一。



他的X粉絲過300萬，說話風格就是一句頂一萬句，不管你喜歡不喜歡，總有人接着吵下去。有人說，他是「日本版羅永浩」，創業史和嘴炮功力都很能打。

8月10日，他人在中國雲南參加為期10天的旅行團，也照例沒閒着，更新了一條動態：

令人驚歎的是，即使在靠近緬甸邊境的深山地區，移動網絡依然暢通無阻，而且所有人都能用支付寶或微信支付。這就是跨越式發展。

堀江貴文近日到中國雲南旅行。（X@takapon_jp）

他一邊感嘆中國數字化的普及，一邊也補了一句：

中國好的地方很多，但中國人的某些禮儀真不行。插隊常有，非常隨便地插隊，還有那種坐在我前排的討厭女人，明明我正靠在椅背上，她卻毫不在意地甩頭髮過來，連句對不起都沒有。

畫面很直白：他靠在座椅上，後排女乘客一個甩頭，長髮掃到他身上了，然後還毫無反應。他當場不爽，就順手發了條吐槽帖。

堀江貴文批評中國人無禮、插隊。（X@takapon_jp）

他特別批評一位女生把頭髮甩到他身上，然後毫無反應，還附上圖片，引起網民熱議。（X@takapon_jp）

這條帖很快被日本網友連回到他幾年前的「新幹線事件」。當時他在綠色車廂（相當於高鐵一等座），前排乘客回頭問：

可以把座椅放倒嗎？

他發帖說：

煩死了，想倒就倒，別什麼都問一遍，太礙事。

於是，這次新帖一出，評論區立刻熱鬧起來——

「問也不行，不問也不行，你到底要怎樣？」

「是不是得先猜你今天心情，再決定怎麼做？」



堀江立刻回懟：

這是兩回事！倒座椅不會傷到我，但頭髮甩到我身上，很正常會討厭吧。

意思很明確——一個是社交習慣問題，一個是物理干擾。

日本人習慣在公共空間保持一個「空氣距離」——不拍別人椅背，不讓包、衣角、頭髮碰到別人。倒座椅前那句「いいですか？」（可以嗎？）更像是一種禮貌流程。可在中國，公共空間的節奏更隨性：地鐵裏有人推車賣零食，長途車有人隨手把外套搭一邊，排隊時見縫插針往前挪半步。這在本地人看來是自然習慣，但對習慣保持物理距離的日本人來說，就容易覺得是「沒分寸」。

「座椅禮儀」這種事，本質上就是兩種文化習慣的碰撞。堀江覺得「不用假客套」是爽快；別人覺得「先打個招呼」才算禮貌。甩頭髮的人沒想那麼多，被甩的人卻可能很在意——雙方邏輯都成立，只是頻道不一樣。這類小摩擦，放到社交媒體上特別容易被放大。它不涉及法律，也不算惡劣，卻剛好踩在了文化敏感點上。於是就會有人站隊，有人調侃，還有人拿來當文化案例分析。

堀江這種直來直去的性格，日本人早就見怪不怪。但他這次雲南之行的插曲，也算是個提醒——旅行不僅是看風景、吃美食，還會遇到這些不那麼舒服的小瞬間。而這些瞬間，往往才是真正的「異國生活感」吧。

不過，他並不是那種反中的日本人。曾在2000年10月在中國成立了英極大連軟件開發有限公司，只是後來因為種種原因關閉了。此外，堀江貴文還曾計劃在中國開設網絡咖啡店，成為大網紅後也接過中國公司的廣告和推廣，哪怕是直接替品牌站台，只要合適他也照接，小編的朋友就找他做直播推廣，收了1000萬日元（約53萬港元，含給廣告公司，他起碼也得拿500萬日元（約26萬港元）吧）。

難得網紅大佬來中國旅行，卻遇上這樣的不快，不過中國還有很多美好的地方，有空多來中國各地轉轉啊，中國人的性格是大咧咧的但也熱情好客，而日本人相對拘束了一些，總之不同的國民有不同的性格吧。

