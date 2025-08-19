九巴普通話女抱小孩打尖！阿叔好心放行後續震驚全網：不要做好心

乘搭巴士應該排隊上車勿「打尖」。本港網絡瘋傳影片，指1A線九巴乘客排隊上車時，有操普通話的女子抱着小孩想「打尖」上車但不果，隨後有大叔乘客一時心軟讓女子先上車，沒想到有至少4人同行緊隨上車，且人數愈來愈多，大叔發現不對勁，最終用身體「頂開」緊隨想「打尖」的老伯，先行上車。惟老伯看準後方乘客空隙，仍成功「打尖」上車。現場有男子見到如此亂像，不禁喝罵：「你唔好話喺中國大陸嗰度，喂！你唔好上啊！有規有矩啊！你老X你咩話喺深圳大道啊？」



影片震驚網民，「呢件事證明：絕對唔可以懶好心，放1個就出事，更對後面排緊隊嘅唔公平！」。也有網民認為阿叔「好心做壞事」，「讓1個人就變咗多1隊人上車」、「你放佢行之前有無問下後面排緊啲人。佢哋唔係打你1個尖，係打晒後面成班人」、「做壞規矩」。不過，亦有內地網民批評港人不讓手抱小孩女子先上車是「沒文化」。



本港網絡瘋傳影片，指1A線九巴乘客排隊上車時，有手抱小孩的內地女子想「打尖」上車，有大叔乘客「做好心」讓女子先上車，後續令人傻眼。（IG@billy.wongbilly）

遇到有人打尖，應如何處理？有港男於8月15日在Instagram（IG）發布影片，留言「香港有女人插隊帶住一家大細喺巴士，離譜」，又標籤了「呢個邊個頂得住啊」。

內地女抱小孩想打尖上車被阻 乘客鼓譟：深圳大道啊？

影片長逾1分鐘，見到當時天色已黑，1A線九巴停泊在巴士站，乘客排隊上車。突然有大媽從左方插入車門位置，用身體「頂開」排隊阿婆「打尖」上車，得手後還用手拉着同行手抱小孩的女子想一同上車，引起排隊乘客鼓譟。影片聽到想打尖的人士操普通話，而現場傳來男子聲音喝斥：「你唔好話喺中國大陸嗰度，喂！你唔好上啊！有規有矩啊！你老X你咩話喺深圳大道啊？」

有大媽從左方插入車門位置，用身體「頂開」排隊阿婆「打尖」上車。（IG@billy.wongbilly）

有大媽從左方插入車門位置，用身體「頂開」排隊阿婆「打尖」上車。（IG@billy.wongbilly）

得手後大媽還用手拉着同行手抱小孩女子想一同上車，引起排隊乘客鼓譟。（IG@billy.wongbilly）

手抱小孩女子於是停下腳步。（IG@billy.wongbilly）

手抱小孩女子於是停下腳步，但未有走到隊尾排隊，繼續在門口等候，並在乘客魚貫上車時慢慢靠近車門，其間車上大媽還伸手阻隔乘客想再拉女子上車，但女子以普通話表示「你先去」。

女子未有走到隊尾排隊，繼續在門口等候，並在乘客魚貫上車時慢慢靠近車門。（IG@billy.wongbilly）

其間車上大媽還伸手阻隔乘客想再拉女子上車，但女子以普通話表示「你先去」。（IG@billy.wongbilly）

阿叔好心放行 後續傻眼

這時有1名穿灰衣阿叔「做好心」，讓手抱小孩女子先上車，以普通話示意「上吧上吧」。女子回應「謝謝」後就抱着小孩上車，詎料阿叔一「放行」，隨即有同行4人緊隨女子上車，包括小童及老伯。一行6人上車後，還有老伯想緊隨上車，灰衣阿叔見勢色不對，用身體頂開老伯先上車。惟老伯再把握機會，趁後方乘客上車空隙成功「打尖」上車。影片至此結束。

這時有1名穿灰衣阿叔「做好心」，讓手抱小孩女子先上車。（IG@billy.wongbilly）

詎料阿叔一「放行」，隨即有4人緊隨女子上車，包括小童及老伯。（IG@billy.wongbilly）

詎料阿叔一「放行」，隨即有4人緊隨女子上車，包括小童及老伯。（IG@billy.wongbilly）

一行6人上車後，還有老伯想緊隨上車，灰衣阿叔見勢色不對，用身體頂開老伯先上車。（IG@billy.wongbilly）

一行6人上車後，還有老伯想緊隨上車，灰衣阿叔見勢色不對，用身體頂開老伯先上車。（IG@billy.wongbilly）

惟老伯再把握機會，趁後方乘客上車空隙成功「打尖」上車。（IG@billy.wongbilly）

網民批離譜：證明絕對不可以懶好心

網民看過影片嘩然，紛紛批評離譜，「呢件事證明：絕對唔可以懶好心，放1個就出事，更對後面排緊隊嘅唔公平！」、「呢啲真係唔好讓，班友面皮幾呎厚」、「個老母抱住細路都算！後面仲跟成村打尖好X過分！」、「起碼7個以上唔排，乜X嘢心態」、「見佢抱住BB，有時一個半個我其實都會讓，但佢後面明顯有一條龍跟緊上嚟」。

指阿叔好心做壞事：做壞規矩

也有網民認為阿叔「好心做壞事」，「讓1個人就變咗多1隊人上車」、「你放佢行之前有無問下後面排緊啲人。佢哋唔係打你1個尖，係打晒後面成班人」、「放嗰個自己應該去排隊尾」、「你唔上車你自己排後面啦，唔好搞X到後面有排隊嗰啲無得上嘛」、「慷他人之慨」、「做壞規矩」、「咁以後唔使排隊啦」。

內地網民批港人沒文化

不過亦有內地網民批評港人不讓手抱小孩女子先上車是「沒文化」，「看不到他人有嬰兒，肯定讓先，這香港人才沒文化……」。