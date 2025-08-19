不是新聞8分鐘｜港鐵捉姦：俾我戴綠帽｜壽司郎等太耐一家狂罵

壽司郎等太耐 一家三口爆粗狂罵

外出用餐排隊等「叫號」是平常事，但網上流傳影片，指新蒲崗壽司郎分店，有一家三口因不滿排隊等候1小時仍未能入座，暴怒爆粗狂罵職員，「X你老X！你唔X滾啊！」、「咁我使乜排隊啊！」。拍攝影片的目擊者更稱，他們之後報警要求拍攝的人刪片，還「拍返人哋片轉頭兇X人」，直斥「呢個社會諗住靠癲靠惡大晒，恰個打工仔以為自己好叻」。

港男唔夠錢埋單 老闆霸氣解圍

這是食肆人情味的味道！在電子支付盛行的年代，仍有不少店舖只接受現金結帳，有港男在網上發文講述尷尬事，事緣他與2名位同事到佐敦1間中菜館吃午飯，帳單合共233元，卻發現餐廳老闆語氣有點惡地表示「淨係收現金」，而港男只有200元現金，同行的2名同事身上也沒有現金，令港男十分尷尬。沒料到老闆見狀竟豪氣地說「得啦！」，卻反令港男不好意思，但最終仍接受了老闆的好意，後來他在下班後返回餐廳找埋尾數，更大讚「活咗30幾年真係未見過咁樣嘅老細」。

阿叔「捉姦」扯火擲電話：俾我戴綠帽！

「男人最痛，算這種」。本港網絡瘋傳多段影片，指港鐵東鐵綫列車內，有阿叔疑「捉姦」發現老婆手機有其他男人聯絡資料，大鬧車廂怒擲老婆手機，並斥責「X街啊！戴綠帽啊！X你！媾埋啲大陸仔啊！X家X」，聲音之大有乘客被嚇到，「離遠都俾佢嚇一嚇親」；其間有職員到場，阿叔明言「佢畀我戴咗綠帽，而家喺度傾緊家事，無嘢」，職員隨後下車離去。最終列車駛到金鐘尾站，阿叔強行把老婆拉落車，下車後繼續發火。

搭港鐵開窗 網民「O晒嘴」

港鐵車廂可以隨便開窗？本港網絡瘋傳1段影片，指往尖沙咀方向、行駛中的港鐵車廂內，有多名內地乘客懶理其他人責罵，打開車廂座位上方的「緊急通風窗」。然而由於列車快將到站，內地乘客想關上但遇到困難，車窗在列車行駛中多次「又開又關」擺動，畫面驚險，最終要用絕招解決，令拍攝影片的目擊者直言「真心O X晒嘴」。

疑打尖大媽大鬧城巴：我就排在這！

乘搭巴士要按規定排隊。本港網絡瘋傳1段影片，有內地女與女兒於中環交易廣場登上70號城巴時，被司機指「插隊（打尖）」，惟內地女堅持自己沒有打尖，大聲斥責司機，強調「我與小孩都（排隊）在這，好嗎？」。即使司機解釋排隊位置，內地女也沒有理會，繼續怒吼司機，最終司機要報警處理，其他乘客要轉乘另一架巴士離開。

內地客擅上停泊巴士：不能上嗎？

乘搭巴士要遵守規矩。有港女於社交平台發布影片，指日前等候龍運巴士E32開車時，有4名內地客竟在沒有司機情況下擅自上車坐下，又反問「這車不能上嗎？」；之後司機返回車廂被4名內地客「嚇到彈咗一下」，隨即趕4人下車，感嘆「行為再次令我目瞪口呆」。然而港女表示，她譏諷1句後，被4名內地客以「不友善眼光」注視，直到她落車。

小紅書現「長期不在港」拎身份證攻略

內地人4年長期不在香港，仍可成功申請轉香港永久居民（永居）拿到香港身份證？內地社交平台小紅書近日熱傳相關個案，而且製作長期不在香港下申請香港永居攻略，列出8大證明方法，直指「別被『7年居住時長』嚇退，只要材料到位，永居真的沒那麼難！」。

樹熊誤闖馬路被老翁「訓話」

澳洲一隻樹熊誤闖大馬路，82歲老翁泰瑞（Terry）發現後趕緊靠邊停車，親手把牠抱到安全的樹下安置，卻忍不住對着樹熊「嚴肅訓話」，彷彿在教訓不聽話的孫子，上述過程被路人拍到，在社群媒體瘋傳。