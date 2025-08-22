「小鄧紫棋」斬斷6年合約心碎離巢：像是跟一個男朋友說掰掰
撰文：聯合新聞網
台灣YouTuber團體反骨男孩再少一人！繼宣布和孫生解約後。核心團員「小鄧紫棋」蕾菈深夜公開酷炫的podcast影片，表示已經主動提出解約。她心平氣和與團長酷炫聊著提出解約的心路歷程，雙方合作6年正式分道揚鑣。
酷炫在影片中宣布「蕾菈恢復自由之身」，蕾菈則透露當天用文字跟酷炫提了這件事後：
「臉書跳出了回顧，是我們簽約的那一天，然後我就哭了。」
她說自己突然哭的原因是因為覺得那種難過很像是「跟一個6年的男朋友說掰掰，而且我們是很了解彼此的說再見」，加上是和平分開，才更令人不捨。
酷炫也尊重蕾菈的決定，在社群網站留言祝福：
「相信一切都是最好的安排。」
