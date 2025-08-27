「歌后情敵」走出低潮IG曬火辣身材　小麥色肉體獲網民讚健康性感

42歲台灣歌后魏如萱先前認愛小21歲的男友Ian，未料對方前任、網紅若盈隨即發文，疑似暗指感情遭到介入，讓這段三角戀掀起輿論風波。隨著魏如萱與Ian最終分手，事件才逐漸平息。



重新恢復單身的若盈，近日心情明顯走出低潮。她於24日晚間在IG大方曬出一系列橘紅色比堅尼辣照，深V設計展現好身材，小麥色肌膚更凸顯健康氣息。影片中，她在海邊迎風轉圈、笑容燦爛，整個人神采奕奕，散發自信魅力。

重新恢復單身的若盈，近日心情明顯走出低潮。（IG@raeteng）

照片一出，立刻引發粉絲熱烈迴響，留言大讚：「妳的膚色好美」、「健康性感」、「夢想中的身材」、「太完美了！」不少網友直呼被她圈粉，甚至笑說「真的會為了你去健身」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】