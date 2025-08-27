才剛殺入香港電腦節 樂天女孩「已派員進軍美國」西岸巡演到東岸
撰文：中天新聞網
出版：更新：
「樂天女孩」8位成員8月26日正式啟程前往美國。
包括隊長曲曲、特級副隊長筠熹及若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂將自西岸出發一路巡演至東岸，創下台灣啦啦隊參與美國職棒最多場次的紀錄。
點圖放大看更多「樂天女孩」隊長曲曲的照片：
+19
出發前，筠熹難掩心情直呼：
真的超興奮！
曲曲則坦言：
整晚都沒睡，想到要搭十幾個小時的飛機，腦中還在不停準備。
在行前準備上，穎樂分享過去曾到美國表演，特別推薦必吃當地人氣漢堡店「In-and-Out」；琳妲與筠熹則搞笑表示，已經帶好台灣泡麵，「主要是那邊東西比較貴」，身為小資女的兩人笑說這樣最能省錢。
點圖放大看更多「樂天女孩」琳妲的照片👇👇👇
+39
這次美國行的亮點，筠熹強調台灣獨特的應援文化本身就是最吸睛的亮點，「這次就好好把台灣的應援文化帶到國際上，讓更多人看見！」更幽默補充：「筋骨軟的部分我們沒問題。」筠熹也笑回：
看要劈腿什麼都沒問題！
展現滿滿自信與活力。
首站將在運動家隊主場登場，之後一路向東巡演，女孩們笑稱像是「應援闖關之旅」。被問到進球場最想做的事，曲曲說：
第一次參訪球場，很想看看球衣。
小紫則已摩拳擦掌：「準備好信用卡要去買球衣！」美國球場比台灣規模大上許多，是否會感到緊張？曲曲表示：
很期待，踏上那個moment才會知道心情，很期待出發！能親身體驗美國棒球文化，真的很興奮！
點圖放大看更多「樂天女孩」特級副隊長筠熹的照片👇👇👇
+15
韓啦啦隊「AI女神」李珠珢與同鄉南珉貞「場邊這樣做」惹軒然大波性感網紅拍露肉照驚揭曾患癌切腎 回應肚上疤痕：是活下來的證明索爆變性人網紅竟是「私家偵探」！收錢勾引女顧客男友測試忠誠度街訪火辣「Deep V馬甲美少女」竟是星二代！獲讚撞臉這韓國女神32歲性感台妹IG曬比堅尼照「超兇上圍震撼2萬人」網民：噴鼻血了
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】