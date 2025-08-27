才剛殺入香港電腦節　樂天女孩「已派員進軍美國」西岸巡演到東岸

「樂天女孩」8位成員8月26日正式啟程前往美國。



包括隊長曲曲、特級副隊長筠熹及若潼、岱縈、小紫、琳妲、嘎琳與穎樂將自西岸出發一路巡演至東岸，創下台灣啦啦隊參與美國職棒最多場次的紀錄。

樂天女孩8位成員啟程前往美國。（樂天女孩）

點圖放大看更多「樂天女孩」隊長曲曲的照片：

+ 19

出發前，筠熹難掩心情直呼：

真的超興奮！

曲曲則坦言：

整晚都沒睡，想到要搭十幾個小時的飛機，腦中還在不停準備。

在行前準備上，穎樂分享過去曾到美國表演，特別推薦必吃當地人氣漢堡店「In-and-Out」；琳妲與筠熹則搞笑表示，已經帶好台灣泡麵，「主要是那邊東西比較貴」，身為小資女的兩人笑說這樣最能省錢。

點圖放大看更多「樂天女孩」琳妲的照片👇👇👇

+ 39

這次美國行的亮點，筠熹強調台灣獨特的應援文化本身就是最吸睛的亮點，「這次就好好把台灣的應援文化帶到國際上，讓更多人看見！」更幽默補充：「筋骨軟的部分我們沒問題。」筠熹也笑回：

看要劈腿什麼都沒問題！

展現滿滿自信與活力。

首站將在運動家隊主場登場，之後一路向東巡演，女孩們笑稱像是「應援闖關之旅」。被問到進球場最想做的事，曲曲說：

第一次參訪球場，很想看看球衣。

小紫則已摩拳擦掌：「準備好信用卡要去買球衣！」美國球場比台灣規模大上許多，是否會感到緊張？曲曲表示：

很期待，踏上那個moment才會知道心情，很期待出發！能親身體驗美國棒球文化，真的很興奮！

點圖放大看更多「樂天女孩」特級副隊長筠熹的照片👇👇👇

+ 15

延伸閱讀：

河智媛見面會人氣爆棚！細品「台韓港」粉絲大不同

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】