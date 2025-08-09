旅遊出國「1行為」讓他自我懷疑是初老症狀 網友齊搖頭：很正常
日本距離香港不遠，消費又便宜，還有不少觀光景點，讓許多香港人偏愛前往旅遊。
有網友表示隨著年紀越來越大，去日本玩只想待在大都市裡吃吃喝喝，已經不像以前那樣可以排滿行程到處跑，因此忍不住想問「去日本不跑景點，只想在市區吃吃喝喝正常？」
原PO說在PTT發文表示，以前出國去日本都喜歡排滿行程，甚至會把近郊的行程都囊括進來，還會到一些荒涼的鄉下去走走，但隨著年紀增長，對於到處跑景點參觀也越來越提不起勁，如今更只想待在大都市裡。
他說現在到日本去玩，都只在大都市裡面爽，逛累了就回酒店，等到不累了就在市區景點晃晃；如果餓了就看路邊有賣什麼直接買來吃，正餐也就吃一些容易找得到的，如鰻魚飯、壽司、壽喜燒、燒烤、拉麵等等，吃飽了再去咖啡廳吃甜點、喝咖啡。對於這樣的狀況，原PO想問大家這是初老的症狀嗎？
貼文引起熱議，不少人認為出國開心放鬆才是最重要的，
「爽就好，沒必要求認同」
「自己高興就好」
「想怎麼玩就怎麼玩啊，在意這麼多幹嘛」
「正常呀，吃喝購物睡飽那麼累幹嘛」
「美食旅遊也是旅遊啊」
「想幹嘛就幹嘛才是休息」
「這樣很爽欸，出國旅遊是去渡假不是去行軍的」
「景點都是人，不如在飯店睡覺」
還有過來人表示，
「我去福岡兩天或三天也都這樣，買買吃吃」
「別說市區，有人飛到新千歲機場吃喝買逛玩了一天，再坐飛機回家，從頭到尾沒出機場的」
「一年出國沒幾次的才在跑景點」
「新手才在瘋狂跑景點」
「跟團才在那邊跑景點，看了感覺真可憐」
「我一天都排2個行程而已，中午還回飯店午睡」
