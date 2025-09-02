不是新聞8分鐘｜中國遊客被指打尖發難｜美棕熊闖雪糕店「求職」

1人付款7人出閘？

乘搭港鐵要支付車資。本港網絡流傳1張相片，指港鐵沙田站客務中心旁機閘機，有大媽用1個微信（WeChat）乘車碼，讓6至7個人出閘，拍攝照片的港男批評是明目張膽「逃票」。

逃票斷正求情：首次來港不知道

乘搭港鐵東鐵頭等車廂，必須拍卡繳付車資，否則可被罰款1,000元。本港流傳影片，指東鐵頭等車廂內有多名遊客沒付款「斷正」。目擊者表示，有遊客以普通話求情指「第1次來香港所以不知道」，惟港鐵職員繼續開罰單，「還是發告票了」。

4少男女鬼崇拉車門 網民籲報警

泊車後記謹鎖好車門。網上瘋傳1段車CAM片（行車記錄儀），拍下4名少年男女晚上時分在街頭閒逛，其中1名少年逐架車輛伸手試拉開車門，最後少女亦加入拉車門，「逐㗎車開吓門，唔知咩事」。影片被轉載廣傳，網民形容是「三五成群，鬼鬼祟祟」，又質疑「好明顯想睇吓邊架車冇鎖啦之後就自己諗」、「細路嚟㗎喎.... CxS..」。

遊樂園被指打尖「沒有中國人，新加坡算甚麼？」

插隊（打尖）問題常惹爭議，網絡近日瘋傳1段影片，指位於聖淘沙名勝世界的新加坡環球影城疑有中國女遊客被指插隊，卻動怒狂罵對方，反問「你哪隻眼見到我插隊了？你眼瞎啊？」，又說「中國人丟你臉了？你他X才是丟人渣的！中國人養你們3個狗」。有男子揶揄中國女「插隊大聲最厲害」、「中國人最偉大」，中國女竟反嗆「當然中國人最大……如果沒有中國人，新加坡算什麼？」。影片引來網民爭議，有人批評該該名中國女遊客離譜，但也有網民認為只是個人層面問題，毋須小題大作，強調「中國大多數人其實都很有禮貌」。

北京歡樂谷請人「帶薪發瘋」？

中國大陸日前出現一則有趣的徵人公告，工作地點在一座遊樂園，瞬間引起網友關注。

美棕熊闖雪糕店「求職」

美國經常出現棕熊闖入社區、試圖與人類互動的趣事。

內地廉航被指「開大冷氣賣毛毯」

「機艙裏的白霧，被說成航空公司調低温度賣毛毯。」8月25日，春秋航空再度闢謠。謠言背後，低成本航企的商業模式和乘客體驗的矛盾，再次被放到聚光燈下。

天降鈔票任人搶 「財神」竟是牠

猴子搶走人類食物早已不是新奇的事，但這隻來自印度北方邦的猴子，不但搶走了一整袋鈔票，還從樹上灑下來，引發在場民眾瘋搶，受害者欲哭無淚。

黑龍江現天空「插飲管」奇景

8月27日，多名網友發布影片，指黑龍江省大慶市杜爾伯特蒙古族自治縣內出現「龍吸水」現象，粗壯的水柱直連水面和雲層，仿佛在天空中插了一枝「飲管」。