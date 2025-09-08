塔巴｜公屋窗戶被風吹成這樣　1原因管理處難處理　網民：好危險

【天氣消息／天文台／打風／塔巴／熱帶氣旋】塔巴襲港天文台一度發出8號風球。有港女在8號風球大風大雨期間，拍到粉嶺祥華邨高層單位，有玻璃窗被風吹到不斷開開合合，令她覺得好危險，擔心玻璃窗會被風吹落街，她曾通知管理處，但因發現單位內無人而無法處理。有網民也感驚嚇「爆玻璃再跌落街就大鑊」。



樓主在8號風球生效期間，拍到有單位玻璃窗被風吹到搖擺。（Threads@brokenboatship影片截圖）

擔心玻璃窗會被風吹落街。（Threads@brokenboatship影片截圖）

樓主通知管理處，因單位無人無法處理。（Threads@brokenboatship影片截圖）

玻璃窗被大風吹動無人理

有女網民在Threads發片，影片可見，當時有風雨，單位有單邊玻璃窗被風吹動搖擺，幅度大到差不多有180度。由於玻璃窗只有兩條鐵窗框連住，樓主擔心會被風吹掉造成危險，遂通知管理處，但因為單位無人難以處理，「係咪隻窗要跌咗落街先處理到？」。無奈下，樓主唯有拍片。

不少網民擔心「爆玻璃再跌落街就大鑊」。（Threads@brokenboatship影片截圖）

網民：「爆玻璃再跌落街就大鑊」

有網民也感到驚嚇，「爆玻璃再跌落街就大鑊」。

