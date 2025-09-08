塔巴｜公屋窗戶被風吹成這樣 1原因管理處難處理 網民：好危險
撰文：喬納森
出版：更新：
【天氣消息／天文台／打風／塔巴／熱帶氣旋】塔巴襲港天文台一度發出8號風球。有港女在8號風球大風大雨期間，拍到粉嶺祥華邨高層單位，有玻璃窗被風吹到不斷開開合合，令她覺得好危險，擔心玻璃窗會被風吹落街，她曾通知管理處，但因發現單位內無人而無法處理。有網民也感驚嚇「爆玻璃再跌落街就大鑊」。
玻璃窗被大風吹動無人理
有女網民在Threads發片，影片可見，當時有風雨，單位有單邊玻璃窗被風吹動搖擺，幅度大到差不多有180度。由於玻璃窗只有兩條鐵窗框連住，樓主擔心會被風吹掉造成危險，遂通知管理處，但因為單位無人難以處理，「係咪隻窗要跌咗落街先處理到？」。無奈下，樓主唯有拍片。
網民：「爆玻璃再跌落街就大鑊」
有網民也感到驚嚇，「爆玻璃再跌落街就大鑊」。
（Threads@brokenboatship）
塔巴｜港男1原因認為8號波極度安全：點解要停工 惹網民這樣鬧爆8號風球最美畫面！港漂女乘港鐵目擊1幕被震撼 激讚暖心：很治癒塔巴│1:10pm發3號風球！落波2小時內要返工？WFH？勞工處守則咁講塔巴打風搶購潮│惠康2父女掃光這款麵 網民看牌子反撐：由佢買啦塔巴8號風球｜天文台fb講「這2字」獲激讚 網民：真「超前部署」