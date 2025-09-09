深圳地鐵港人MMA│大叔阿伯打到出火　旁邊美女神舉動成焦點：好嘢

【地鐵／MMA】地鐵人多擠迫，乘搭時理應互諒互讓，切勿爭執動手！本港網絡瘋傳1段影片，指深圳地鐵車廂疑有港人爭執，其間大叔突然掌摑阿伯令衝突升級。阿伯被打後即施展連環拳反擊，雙方再起「穿心腿」互踢，大叔更想追打阿伯，要4至5名乘客合力制止。雙方被分隔後，隔空叫囂，阿伯表示「佢叫我去死啊嘛！」，阿叔則大喝「你個冚家X，同我講嘢？」，影片最後大叔離開該節車廂，雙方衝突暫時平息。



影片引來網民熱議，認為無論如何不應動手打架，「太衝動，好易搞出人命咁就一世」、「打贏進警局，打輸進醫院」、「大陸地鐵打交一般行政拘留5至15日罰幾千，不值得」。不過也有大批網民錯重點，關注後方1名年輕女乘客舉動，笑指「靚女好嘢」。



本港網絡瘋傳1段影片，指疑有港人在深圳地鐵車廂車廂內爭執。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

港人「MMA」打到深圳？有網民於9月8日（星期一）下午在本港Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載影片，留言指「地鐵MMA」。

深圳地鐵大叔阿伯爭執互打

影片長51秒，從車廂計設估計，事發地點為深圳地鐵車廂。影片開頭，阿伯與大叔坐在2人座位爭執，大叔突然出手扇了打阿伯一巴掌，並掃脫阿伯頭戴的帽子；阿伯隨即發難揮連環拳反攻，但被身旁年輕男擋下，旁邊有1名黑衣女子伸手想制止打鬥，重複勸喻「唔好打！」。

阿伯與大叔坐在2人座位爭執，其後動武。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

大叔突然扇了阿伯一巴掌，並掃脫阿伯頭戴的帽子。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雙方糾纏期間，有穿黑衣的年輕男衝前拉着阿伯，希望制止衝突；但阿伯與大叔轉用腳互踢，相當兇狠。黑衣年輕男於是拉走阿伯，惟大叔整頓身姿後即追打阿伯，情緒激動，有白衣男乘客與黑衣女子合力拉開大叔。

雙方糾纏，有黑衣年輕男衝來拉着阿伯，希望制止衝突。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

但阿伯與大叔轉用腳互踢，相當兇狠。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣年輕男於是拉走阿伯。（Facebook群組「車cam L（香港群組）影片截圖」）。

阿伯怒吼：佢叫我去死吖嘛！ 大叔喝斥：冚家X！

雙方對峙，阿伯隔空叫囂「佢叫我去死吖嘛！」，大叔情緒仍然激動，多次想衝前，黑衣女子與白衣年輕男則奮力制止，重複勸喻「唔好打，唔好搞」，惟大叔向阿伯大喝「你個冚家X，同我講嘢？」。

大叔整頓身姿後追打阿伯，情緒激動，有白衣男乘客與黑衣女子合力拉開大叔。（Facebook群組「車cam L（香港群組）影片截圖」）

大叔情緒仍然激動，多次想衝前，黑衣女子與白衣年輕男奮力制止。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

5乘客合力制止

影片見到車廂內有至少5名乘客合力下，終於成功把雙方拉開一段距離，大叔其後離開該節車廂，雙方爭執暫時平息。

至少5名乘客合力把雙方拉開一段距離，大叔其後離開該節車廂，雙方爭執暫時平息。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民批離譜：郁手打人唔啱

網民看過影片紛紛批評離譜，「嘈交唔緊要，郁手打人就唔啱」、「咁好火氣！」、「太衝動，好易搞出人命咁就一世」、「這又是何必，傷人傷己的」、「打贏進警局，打輸進醫院，自己選」、「大陸地鐵打交一般行政拘留5至15日罰幾千，不值得」。

旁邊美女舉動反成焦點

然而也有大批網民「錯重點」，被站在衝突現場、「淡定」按動電話的年輕女乘客「吸引」，直呼「靚女仲可以企喺度玩電話，好嘢」。