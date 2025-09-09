手機跌落山！男女報警求助　警員：唔會搵命博！　結局曝光惹議

跌手機召警到場協助撿，是否有浪費警力之嫌？網上流傳影片，有年輕女子於太平山頂觀賞風景時，其iPhone手機不慎掉落山下，報警求助後，有3名警員到場，當中1名警員用欄杆輔助從步道爬下去幫忙撿手機。其間在步道上的警員不斷向年輕女子及拍片的同行男子說教，指2人不應報警找警員幫忙撿手機，「（我哋）唔會搵條命同你博㗎」、「我哋都打份工㗎咋，其實應該唔同你執㗎」。



最終警員成功幫忙撿回手機後，2名男女連忙不斷說了多聲「謝謝」，說教的警員不滿男子離開時仍拿着手機錄影，提醒再不慎掉下山不會幫忙撿；另1名警員就要求男子錄影後，「你返去你同我小紅書，你同我讚呢個阿Sir（幫忙撿手機的警員）」。



影片引來網民大讚香港警察之餘，更多人是批評報警者浪費警力，「呢幾位阿sir熱心幫助遊客／市民，抵讚。另一方面，遊客有否浪費警力？下次手機跌落海，係咪要動用水警蛙人幫你執手機？」、「非緊急服務，呢類攀爬尋找失物應該其他專業人士做收費服務！」。



網上流傳影片，有年輕女子於太平山頂觀賞風景時，iPhone手機不慎掉落山下，報警求助下，警員到場幫忙撿手機。（抖音影片截圖）

有網民於facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」轉載1段約2分半鐘抖音影片，片初見到有警員於太平山頂步道下，在石堆間行走，緊接聽到步道上有警員指出，「唔好影啦，好冇呀，靚仔，我哋應該唔同你執㗎，阿叔都講得啱啦，唔會搵條命同你博㗎，啱唔啱呀，我哋都打份工㗎咋，其實應該唔同你執㗎」。

手機跌落山 男女報警求助

說教的警員續說，「你自己唔小心㗎嘛，係咪先？大風跌咗電話你都要自己去睇下點樣搞㗎嘛，唔係搵警員㗎嘛，係咪呀？人哋阿叔就明白呀，搵條命同你博？當份差㗎咋，我哋打份工㗎咋，你記住」。

在步道的警員不斷向年輕女子及拍片的同行男子說教，指2人不應報警找警員幫忙撿手機，「（我哋）唔會搵條命同你博㗎」。（抖音影片截圖）

登記女失主證件資料期間，另1名警員指出，「（你）那麼年輕，你也不走下去，要我們老的走下去」。（抖音影片截圖）

警員指本不應幫忙：唔會搵條命同你博㗎！

隨後警員要求女失主拿出證件登記個人資料，其間另1名警員指出，「（你）那麼年輕，你也不走下去，要我們老的走下去，還有你看到我們嗎？我們很重的」。

花了約1分半鐘，爬下去的警員終於找到女失主丟失的iPhone電話，遞上來後女失主和同行男子連忙說了多聲「謝謝」，爬下去的警員亦拉着欄杆重新爬上來，向擔心他的同袍表示「我爬過好多次我先敢落」，又提醒該對男女「小心啲呀，下次」，有圍觀群眾大讚警員「好嘢」。

花了約1分半鐘，爬下去的警員終於找到女失主丟失的iPhone電話。（抖音影片截圖）

警員將手機遞上來後，女失主和同行男子連忙說了多聲「謝謝」。（抖音影片截圖）

警員成功幫忙撿回手機 要求小紅書發片讚好

眾人離開時，男子繼續拿着手機錄影，說教的警員指出「唔好影啦，先生，跌咗落去我哋唔會同你執㗎，唉」。另1名警員就說，「唔係，你影唔緊要呀，你影呀，你影完你同我讚佢，你返去你同我小紅書，你同我讚呢個阿Sir（幫忙撿手機的警員）」。

爬下去的警員亦拉着欄杆重新爬上來。（抖音影片截圖）

有圍觀群眾大讚警員「好嘢」。（抖音影片截圖）

1名警員對拍片者說，「你影完你同我讚佢，你返去你同我小紅書，你同我讚呢個阿Sir（幫忙撿手機的警員）」。（抖音影片截圖）

網民批報警者浪費警力

影片引來網民大讚香港警察，「依個阿Sir真係要讚」、「阿sir你真係堅幫佢執」、「國際形象」、「說好香港故事」。

同時，有更多網民批評報警者浪費警力，「講得啱呀，打份工啫，攞條命同你博」、「幫佢執係好，但會唔會全港跌咗電話打3條9就幫手執返，執唔執真係無例，點都好，今次阿Sir要讚」。不過，亦有人憂心影片成為先例，更多人跌了物件報警求助，「仲叫人up小紅書，真係自找麻煩了，以後大把人有咩事就報警叫免費工人執嘢了」。