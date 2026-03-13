問午餐吃什麼　日本男生一句話讓她秒心淡　意外揭中國男人這優點

日本推特上有個話題挺熱鬧的，居然是因為「吃飯」。一位叫「栗鼠子」的日本妹子分享了自己的相親經歷。



對方提議去動物園，她就隨口問了一句：「那中午吃什麼呢？」結果日本男生不假思索地說：「吃你做的便當吧。」她當場就愣住了，覺得莫名其妙，當場就拒絕了。後來，兩人也再沒聯繫。

這段小故事發到推特上立刻引來共鳴。一位網友「Nina大媽」也忍不住吐槽。她寫道，自己年輕時交往過白人男友和中國男友，第一次去對方家裏，對方都會認真地做一頓飯招待她。雖然只是簡單的家常菜，卻讓她很意外——那時候對方也才十九歲、二十歲的年齡。相比之下，她說從沒遇到過日本男生這樣做過。倒是經常有日本男性朋友開口就問：「你要不要給我做點吃的？」她直言「真噁心」。

對於這個帖子日本網友在底下紛紛評論：

「噁心」

「我經常招待別人」

「白人男友（妄想）中國男友（妄想）」

「要怪自己和那種男人交往」

「我是九州男兒，但我的愛好是做飯」

「我永遠不會傷害女孩，那麼為什麼我要被說得如此不堪呢？？」

「這是男人的錯，手工便當屬於重體力勞動，竟然讓弱女子去做，這是鬼畜行為吧」

「大家彼此彼此吧。雙方都希望對方給自己做飯」



評論區的聲音很分裂。有人覺得在日本文化裏，女生給男生做便當，是一種「貼心的象徵」，不能直接理解為男方冷漠。也有人承認，日本社會對性別分工的刻板期待確實根深蒂固，很多男性缺少用行動來表達體貼的習慣。

其實放到更大的背景看，這就是文化差異。中國人常說「請客吃飯見真心」，戀愛初期更是如此。如果男生什麼表示都沒有，總讓人覺得不上心。在歐美國家，主人親自下廚招待客人幾乎是常識，哪怕只是意大利麪或三明治，也代表了誠意。可在日本，家庭料理長期與「女性的職責」綁在一起。甚至在戀愛綜藝裏，「女生會不會做便當」至今仍被拿來當作一種檢驗。

所以，這並不能單純地說「日本男人冷淡」，更多是社會習慣使然。幾十年來，日本家庭和職場的性別分工一直變化不大，做飯、照料這些角色還是默認由女性承擔。

不過，事情也在慢慢改變。像這次的討論，本身就是年輕一代在發出不滿：為什麼戀愛裏一定要我來做飯？為什麼不能互相招待？這種質疑說明他們在乎平等，也在重新定義「親密關係」裏的尊重。

換個角度看，文化差異真的很明顯。在中國，很多女生都習慣了被男朋友請吃飯、被團寵的氛圍，哪怕是普通的夜宵或者一碗麪，也能讓人覺得有心意。相比之下，日本女生面對的情況就沒那麼輕鬆了，很多時候還要反過來付出。

說到底，吃飯這件小事背後，折射的就是不同社會對男女關係的期待。也許正因為這樣，生活在中國的妹子們，就偷着樂吧。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】